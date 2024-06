Tu acquisti la casa e lo Stato ti regala quasi 50.000€: questa iniziativa è davvero allettante | Le domande chiudono tra 3 giorni

Andiamo a scoprire in quali casi è possibile usufruire di questo lauto bonus derivante dall’acquisto della casa. Ecco tutti i particolari

Acquistare una casa è un lusso che al giorno d’oggi non possono permettersi molte persone. Tra tassi dei mutui ancora piuttosto elevati e prezzi degli immobili sempre in aumento la situazione non è delle più rosee.

In più se si aggiunge che spesso e volentieri bisogna aggiungere ulteriori risorse per effettuare dei lavori di ristrutturazione, coronare il sogno di avere un’abitazione proprio può diventare una vera e propria chimera.

Per fortuna però come riportato da money.it è stato varato il bonus casa, che riguarda proprio chi acquista un immobile ristrutturato. Può essere un aiuto di non poco conto, ma chiaramente bisogna rispettare determinati parametri.

Vediamo quali sono le regole a cui attenersi e in che misura è disponibile questo interessante incentivo a cui molte persone sperano di potersi aggrappare per poter acquistare una casa in cui vivere serenamente la propria esistenza.

Detrazione al 50% acquisto immobili ristrutturati: chi riguarda

Il bonus casa può arrivare fino a 48.000 euro grazie alla detrazione al 50%. Non tutti ne sono a conoscenza ma l’agevolazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 50% su una spesa massima di 96.000 euro si può applicare anche alle case che sono interamente ristrutturate.

Per rientrare nel beneficio è necessario che il fabbricato sia stato oggetto di ristrutturazione da parte di un’impresa di costruzione o di una cooperativa edilizia che abbia provveduto all’alienazione dell’immobile entro 6 mesi dalla fine dei lavori e all’assegnazione dell’unità immobiliare sempre nello stesso lasso di tempo.

Come calcolare l’importo della detrazione

Un altro fattore importante è che l’appartamento deve essere necessariamente acquistato in un condominio e che l’intero fabbricato sia stato sottoposto a delle ristrutturazioni. Passando al meccanismo di calcolo della detrazione, seppur possa sembrare un po’ cervellotico inizialmente in realtà è abbastanza intuitivo. Si basa su un metodo forfettario ed è pari al 50% del 25% del prezzo di acquisto o di assegnazione della casa, ovviamente sempre nel limite massimo di 96.000 euro.

Facendo un esempio dettagliato se si acquista un appartamento interamente ristrutturato a 236.000 euro va calcolato il 25% che sarebbe 59.000 euro. Su questo importo spetta il 25% di detrazione ovvero 28.000 euro recuperabili in dieci quote annuale del medesimo importo. Insomma, una ghiotta opportunità che consente di poter fare il grande passo senza doversi nemmeno preoccupare di badare ai lavori di ristrutturazione.