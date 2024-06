Famiglie italiane in festa, in arrivo tutti gli arretrati tanto attesi | Sul conto oltre 900€: controlla la data di emissione

In festa centinaia di famiglie italiane per lo sblocco degli arretrati relativi al bonus nido. Ecco chi riceverà più di 900 euro sul conto.

Sono stati, finalmente, sbloccati gli arretrati relativi al bonus nido. Il contributo che, lo ricordiamo, è riconosciuto alle famiglie con bambini piccoli, serve a pagare le rette di asili nido pubblici e privati o l’assistenza a casa per chi è affetto da patologie croniche.

Già attivo da qualche anno, il bonus nido è stato confermato anche per il 2024 ed è stato potenziato, arrivando in alcuni casi fino a 3.600 euro. Nello specifico, gli importi riconosciuto arrivano a 3 mila euro, in caso di ISEE minorenni fino a 25 mila euro (272,73 euro per 11 mensilità).

Vengono riconosciuti 2.500 euro all’anno ai nuclei familiari con indicatore ISEE minorenni compreso tra i 25 mila e i 40 mila euro (227,27 euro per 11 mensilità); spettano 1.500 euro all’anno a chi ha un ISEE minorenni superiore a 40 mila euro (136,37 euro per 11 mensilità).

Spetta, infine, il massimo di 3.600 euro alle famiglie che chiedono il bonus per un figlio nato dal 1° gennaio 2024, ha già un figlio di età inferiore a 10 anni ed ha un indicatore ISEE non superiore a 40 mila euro. Tuttavia, chi immaginava un procedimento veloce è rimasto piuttosto deluso dai tempi di attesa, anche se ora, finalmente, sembra essere arrivato l’ok all’erogazione degli arretrati. Vediamo allora, quando arriverà il bonus nido 2024.

Bonus nido 2024: quando arriva

Secondo diverse fonti, la data da segnare per centinaia di famiglie italiane in attesa del bonus nido 2024 è il 4 giugno. In questa occasione, oltre al riconoscimento della mensilità corrente, saranno erogate anche le somme spettanti per gli arretrati.

Dunque, chi ha fatto richiesta a marzo e a maggio non ha ricevuto i primi mesi dell’anno, riceverà tutte le rate in un’unica soluzione. Discorso diverso per chi ha già ricevuto delle mensilità arretrate. In questo caso, infatti, sarà accreditata solo la mensilità di maggio 2024.

Come ottenere il bonus nido 2024

Chi né ha diritto, ma ancora non ha presentato domanda per ottenere il beneficio, può collegarsi al sito dell’INPS e cercare il servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”.

Una volta entrati, basterà autenticarsi con identità digitale SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e seguire le istruzioni. In alternativa, è possibile rivolgersi a enti di patronato nel proprio vicinato.