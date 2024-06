Fiat 500e a soli 39€, non è una truffa | Ti spetta anche senza ISEE: blocca subito il prezzo

Andiamo a scoprire come usufruire di questa scontistica che consente di poter acquistare diverse auto a basse emissioni

Acquistare un’auto nuova al giorno d’oggi non è per niente semplice. I costi da sostenere non sono di poco conto e inoltre bisogna tenere in considerazione i rigidi parametri inerenti l’inquinamento che possono provocare questi veicoli.

Insomma, prima di concludere l’affare bisogna fare tutta una serie di considerazioni che consentano di evitare di fare il passo più lungo della gamba. Ma niente paura proprio in questa fase sembra si stia facendo largo una ghiotta opportunità.

Come riportato da tomshw.it sono da inizio giugno è possibile richiedere i nuovi incentivi per l’acquisto di auto a basse emissioni. Si tratta di una manovra molto attesa dopo i vari rinvii del passato, che avevano scoraggiato i potenziali avventori.

A tal proposito il gruppo Stellantis ha lanciato nuove promozioni che potrebbero interessare chi ha il desiderio di cambiare vettura sfruttando le agevolazioni che possono essere anche piuttosto considerevoli. Andiamo a scrutarle nel dettaglio.

Auto Fiat: i prezzi dei principali modelli

Per quanto concerne la Fiat ad esempio l’obiettivo è quello di rilanciare le vendite di 500e e Panda e 500X. Con il sociale leasing by FIAT rottamando un’auto Euro 0-1-2 e con un ISEE inferiore a 30.000 euro è possibile avere una Fiat 500e con batteria da 23 kWh senza dover sborsare nessun anticipo e dover corrispondere una rata mensile.

Dopo 36 mesi si può decidere se riscattarla o sostituirla a proprio piacimento. Per chi invece ha un ISEE più alto di quello sopracitato il canone mensile parte da 39 euro. Insomma, un vero e proprio affare per chi non può più procrastinare questo acquisto.

Le offerte per le altre tipologie di auto

Per quanto concerne la variante Abarth viene proposta invece con una rata di 129 euro al mese e prevede anche un anticipo di 1.350 euro. Nella proposta sono incluse anche la Panda Hybrid e la 500 Hybrid con prezzi che partono rispettivamente da 9.7000 euro e 10.950 euro.

La 500 X e la Tipo con motori diesel partono invece da 16.950 euro e 15.590 euro. La nuova Fiat 600 si può invece acquistare pagando una rata mensile che parte da 99 euro per un periodo di 36 mesi e un anticipo di 2.990 euro sia nella versione ibrida sia in quella elettrica. Insomma, le proposte non mancano, basta solo capire quella che fa maggiormente al caso proprio e poi avviare la trafila per poterla prendere.