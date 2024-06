Napapijri pensa proprio a tutti: assunzioni imminenti e stipendio altissimo | Se hai questi 2 requisiti firmi subito il contratto

La nota azienda di abbigliamento outdoor cerca nuove persone da assumere. Ecco tutte le posizioni aperte e come inviare la propria candidatura.

Napapijri è un’azienda leader nel settore dell’abbigliamento outdoor. Nata nel 1987, come piccola azienda italiana che produceva zaini, oggi Napapijri vanta un marchio ben affermato e una realtà internazionale.

Acquistata nel 2004 dal gruppo VF Corporation che ha al suo interno brand come Timberland, JanSport, Eastpak, The North Face e tanti altri, conta diverse migliaia di dipendenti, ma cerca periodicamente nuovo personale da inserire nel proprio organico.

Napapijri è alla ricerca di persone dinamiche che abbiano voglia di mettersi in gioco all’interno di un gruppo giovane, intraprendente e internazionale. Insomma chi ha passione per la moda e desidera lavorare per un’azienda solida ed in continua crescita, non dovrebbe lasciarsi sfuggire questa occasione. Vediamo quali sono le posizioni attualmente aperte e come candidarsi alle offerte di lavoro Napapijri.

Nuove assunzioni Napapijri: le posizioni aperte

Napapijri è un’azienda leader nel settore dell’abbigliamento outdoor ed offre un ambiente di lavoro giovane, dinamico, intraprendente ed internazionale. La selezione del personale è rivolto sia a chi già esperienza nel settore che a giovani diplomati, laureandi e neolaureati, che abbiano una forte passione per la moda e per l’e-commerce.

I profili ricercati sono davvero numerosi, anche se principalmente, sono richiesti addetti alla vendita e responsabili di magazzino. Chiaramente, i requisiti cambiano in base alla posizione e alle responsabilità che il ruolo prevede. In linea generale, comunque, oltre alla motivazione e alla forte passione per il settore è preferibile che il candidato sia in possesso di buone capacità comunicative, buona predisposizione al lavoro in team e voglia di mettersi in gioco. Gradita per tutte le posizioni, anche la conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta.

Offerte di lavoro Napapijri: come candidarsi

Chi sogna di lavorare in Napapijri può inviare la propria candidatura direttamente sul sito dell’azienda alla sezione dedicata alle offerte di lavoro. Qui è possibile visionare tutte le posizioni aperte e candidarsi a quelle che si ritiene più adatta alle proprie competenze e interessi. Una volta individuata è importante assicurarsi di essere in possesso dei requisiti richiesti e poi procedere all’invio della propria candidatura.

Il primo passaggio prevede la compilazione di un form con tutti i dati personali, al quale è possibile allegare il proprio curriculum vitae. Lavorare in Napapijri è una occasione da non lasciarsi sfuggire anche secondo quanto emerge dalle recensioni di molti dipendenti che hanno sottolineato come l’azienda sia attenta alla formazione e allo sviluppo delle competenze professionali, facendoli sentire valorizzati e rispettati.