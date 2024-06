Se hai l’auto al passo carrabile, non ti sanzionano: la legge parla molto chiaro | E’ l’ultima novità del Governo

La legge parla chiaro: da ora puoi lasciare l’auto davanti al passo carrabile, ma solo in queste circostanze. Ecco le ultime novità.

Parcheggiare la propria auto davanti ad un passo carrabile è, senza dubbio, un comportamento poco civile, oltre che sbagliato per legge e per questo sanzionabile.

Sostare davanti ad un passo carrabile, infatti, può comportare una sanzione che va da un minimo di 25 ad un massimo di 100 euro, in caso di moto, la cifra sale da 42 a 173 euro in caso di altri veicoli. Senza contare che c’è la possibilità che il mezzo venga rimosso forzatamente con un carro attrezzi.

Insomma, la normativa nel nostro Paese è piuttosto chiara in merito. Tuttavia, esistono alcuni casi in cui è ammesso parcheggiare davanti a un passo carrabile e, in caso di multe è possibile contestarle. Vediamo allora, quando è possibile fermarsi davanti al passo carrabile.

Passo carrabile: quando è possibile fermarsi

Come stabilito dalla legge, in Italia sostare davanti ad un passo carrabile significa incappare in salate sanzioni, oltre che la possibilità di rimozione forzata del mezzo. Tuttavia, ci sono alcuni casi in cui è possibile fermare il proprio veicolo davanti al passo carrabile.

Basti pensare, ad esempio, al passo carrabile abusivo, cioè quello non correttamente richiesto al Comune di residenza o all’ente proprietario della strada. Il passo carrabile è abusivo e, quindi non a norma, anche quando non è stato concesso oppure non è stata pagata la relativa tassa per l’occupazione di suolo pubblico. In questi casi, non può esserci nessuna multa, né la rimozione del mezzo con il carro attrezzi. Qualora dovesse essere sanzionato tale comportamento, c’è la possibilità di contestare il verbale facendo ricorso al giudice di pace o al prefetto e conseguentemente annullata.

Cosa succede in caso di passo carrabile non in regola

Ricapitolando, la stessa legge che punisce la sosta vietata davanti al passo carrabile, in alcuni casi lo tollera. Infatti, nel caso in cui il cartello non sia conforme o regolare, l’automobilista non può essere multato e la vettura non può essere rimossa con carro attrezzi. Inoltre, qualora per errore dovesse essere sanzionato tale comportamento, la multa può essere contestata e conseguentemente annullata.

Anzi, in questo caso l’autore del cartello passo carrabile “fai da te” verrebbe sanzionato. Il rischio è di incappare in una multa che va dai 42 ai 173 euro , che può superare i 600 euro se il passo è stato aperto modificando un marciapiedi per creare lo spazio per far entrare l’auto nel box.