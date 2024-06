Anthony Morato assume immediatamente: con questo foglio il posto è tuo | Contratto ricchissimo

In vista di un piano di espansione, la nota azienda di abbigliamento per uomo, Anthony Morato è alla ricerca di personale. Vediamo quali sono le posizioni aperte e come candidarsi.

Anthony Morato è una nota azienda di abbigliamento uomo, di proprietà Essedi SpA, particolarmente apprezzato in Italia e all’estero. A confermarlo anche i risultati estremamente positivi ottenuti nel corso del 2023, con un fatturato totale che ha superato i 76 milioni di euro.

Ha espresso soddisfazione anche il CEO Lello Caldarelli, che in una recente intervista ha commentato: “Siamo molto orgogliosi dei risultati raggiunti, il 2023 è stato un anno di transizione, durante il quale abbiamo lavorato a nuove strategie che si stanno declinando a partire da quest’anno e che ci proiettano verso obiettivi ancora più ambiziosi. Siamo fiduciosi nel continuare su questa traiettoria positiva nel 2024, mantenendo il nostro impegno per offrire alla community del brand un’esperienza che vada oltre l’acquisto di un capo di abbigliamento”.

Il 2024, dunque, si prospetta un anno di ulteriore crescita per Anthony Morato, tant’è che il gruppo è alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio organico. Vediamo quali sono le posizioni aperte e come candidarsi alle offerte di lavoro Anthony Morato.

Nuove assunzioni Anthony Morato: le posizioni aperte

In vista di un importante espansione, Anthony Morato è alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio organico. Le selezioni sono rivolte sia a persone con esperienza che a giovani diplomati, laureandi e neolaureati.

Per l’apertura di ben 8 nuovi punti vendita su tutto il territorio nazionale, il Gruppo cerca principalmente addetti alla vendita e store manager. I requisiti, chiaramente, sono diversi in base alla posizione desiderata anche se in linea generale è ben gradita una buona predisposizione al lavoro di gruppo e al contatto con clienti. Inoltre, è molto gradita la conoscenza della lingue inglese, sia scritta che parlata.

Offerte di lavoro Anthony Morato: come candidarsi

Chi desidera lavorare per una delle più note aziende di moda maschile può inviare la propria candidatura direttamente sul sito web del Gruppo alla sezione dedicata alle carriere “Anthony Morato Lavora con Noi”. Qui è possibile visionare tutte le posizioni, attualmente, aperte e le sedi di lavoro. Per inoltrare la candidatura basta aprire l’annuncio di interesse, compilare il form con i propri dati personali e allegare il proprio curriculum vitae.

Sul sito del Gruppo è possibile altresì inviare una autocandidatura spontanea, in vista di assunzioni future. Per tale ragione, è consigliabile monitorare periodicamente la pagina di Anthony Morato.