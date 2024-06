Se ti invitano a cena fuori, non accettare: ti propongono questo ‘ristorante’ e poi ti svaligiano casa | Agiscono in questi Comuni

Si prospetta una serata romantica, in realtà dietro si cela una terribile truffa. Ecco come ti ingannano e come evitare di cadere in trappola.

Di recente, le truffe online sono sempre dietro l’angolo e rappresentano un grosso pericolo, soprattutto, per i meno esperti. In particolare, a mietere diverse vittime sono le cosiddette truffe sentimentali. Con questa tecnica i malfattori adocchiano le proprie vittime su siti di incontri online, anche se non è escluso che utilizzino anche il canale dei social media o le email per contattarle.

Sebbene, la Polizia Postale e delle Comunicazione sia costantemente al lavoro per impedire questo tipo di malefatte, le truffe romantiche o “romance scam” hanno avuto un incremento davvero esponenziale.

Un raggiro molto pericoloso, che oltre a provocare un serio danno economico, può lasciare un segno anche sotto l’aspetto psicologico. Ecco perché è importante saper riconoscere i primi campanelli d’allarme ed evitare di cadere in trappola.

Truffe romantiche: come riconoscerle

Solitamente, ad essere più colpiti sono gli uomini, in particolare quelli intorno ai 50 anni, che si lasciano “abbindolare” da presunte corteggiatrici, anche particolarmente affascinanti. I truffatori si nascondono dietro falsi profili e dopo aver inviato la richiesta di amicizia sui social, instaurano un “falso” rapporto di “amicizia” virtuale. Una volta entrati in confidenza, spesso chiedono del denaro, propinando alla malcapitata vittima una serie di motivazioni fantasiose, talvolta, legate a motivi familiari o di salute. La vittima, ormai legata emotivamente al suo carnefice, cede alle richieste e si lascia spillare denaro che non sarà mai più restituito. A volte, le truffe si spingono anche oltre le transazioni online. E’ emblematico il caso di un anziano di Roma malmenato e derubato, da una truffatrice conosciuta proprio su un sito di incontri.

La truffa della cena romantica

E’ stata fatale per un anziano uomo di 74 anni una chat romantica. Stando a quanto riportato da ilmessaggero.it, l’uomo adescato da una donna, si è fatto convincere ad organizzare una cena a casa sua. La truffatrice, una volta raggiunta la sua vittima, però, si è mostrata tutt’altro che la dolce e gentile persona conosciuta in chat.

In pochi minuti, infatti, ha narcotizzato e seviziato l’uomo, per poi fuggire via con un bottino di quasi 30 mila euro. E’ stato pronto l’intervento della polizia scientifica per le rilevazioni del caso, mentre, l’uomo è finito in ospedale. Attualmente, è caccia alla donna per evitare che sfrutti la chat per mettere a segno altri colpi.