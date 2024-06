Sconti giugno 2024, finalmente lo Stato regala nuovi aiuti | Mettiti in coda e ritira il tuo coupon

Sono in arrivo nuovi aiuti statali per alcune categorie di cittadini. Vediamo chi potrà sfruttare gli sconti di giugno 2024.

Allo scopo di sostenere le famiglie italiane contro il caro vita, sono stati numerosi gli aiuti statali, negli ambiti più disparati.

Sono stati stanziati contributi per l’acquisto di generi alimentari, incentivi per l’acquisto di auto nuove, sono stati stanziati fondi per le sedute di psicoterapia e sono stati previsti sconti sulle tasse che riguardano la casa.

Proprio in merito alla casa, recentemente, si sente spesso parlare di bonus IMU 2024, cioè delle agevolazioni attive per chi deve pagare l’Imposta Municipale Propria.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e chi può beneficiarne.

Bonus IMU 2024: cosa sono

Chi ha un immobile di proprietà avrà certamente segnato di rosso sul calendario il 17 giugno come scadenza per il versamento della prima rata IMU 2024. Introdotta nel 2012, l’imposta si paga a livello comunale per gli immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa, per le abitazioni di lusso, per gli immobili commerciali e sui terreni agricoli e aree fabbricabili ed è un adempimento fiscale al quale non è possibile sfuggire.

Fortunatamente, lo Stato ha introdotto una serie di bonus, i cosiddetti bonus IMU 2024, che prevedono in alcune circostanze, agevolazioni, riduzioni, esenzioni e sgravi sul pagamento dell’Imposta Municipale Propria.

Chi può sfruttare i bonus IMU 2024

Come abbiamo anticipato, i bonus IMU 2024 sono riduzioni, esenzioni, agevolazioni sul pagamento dell’Imposta Municipale Propria, riconosciute in alcune circostanze. Ad esempio, spetta uno sconto del 50% sull’IMU a chi ha concesso la propria abitazione in comodato d’uso a parenti in linea retta, ad esempio, genitori e figli. La riduzione IMU del 50% è prevista anche per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inabitabili o inagibili. Uno sconto sull’IMU è riconosciuta anche ai proprietari di immobili affittati. In questo caso, si ha diritto a uno sconto del 25 per cento.

A partire dal 1° gennaio 2023, è riconosciuta l’esenzione totale dal pagamento dell’IMU per i proprietari di immobili occupati da terzi. Come stabilito nella Legge di Bilancio 2023, l’IMU: “non va versata per gli immobili abusivamente occupati, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per i reati previsti dagli art. 614, secondo comma, e 633 c.p., o per i quali sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”. Infine, è esonerato dal pagamento dell’IMU il coniuge che, in seguito a separazione o divorzio, è costretto a cambiare residenza.