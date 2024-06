Purtroppo siamo costretti a chiudere, arrangiatevi: gli italiani sono attoniti | Persi oltre 600€ a famiglia

L’elevato numero di domande rispetto ai fondi stanziati, lascerà a bocca asciutta chi si aspettava questo contributo da oltre 600 euro. Vediamo di cosa si tratta.

Soprattutto, dopo la pandemia da Covid sono stati numerosi i bonus e le misure messe in campo per aiutare i cittadini. Tuttavia, non sempre i fondi stanziati bastano a coprire il numero di richieste. Questa la sorte, ad esempio, di chi ha fatto richiesta per il bonus psicologo 2024.

Introdotto dal decreto Legge 228/2021 e operativo da luglio 2022, il bonus psicologo nasce come sostegno a chi per via della pandemia ha avuto bisogno di intraprendere un percorso psicoterapeutico presso lo studio di un professionista aderente.

Nello specifico, la misura è stata destinata alle “persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica” e con determinati requisiti reddituali. La prestazione economica, infatti, è riconosciuta esclusivamente a chi ha un ISEE non superiore a 50 mila euro, anche se con importi diversi in base alla fascia. Inizialmente, l’importo massimo pro capite era pari a 600 euro, poi in seguito alle diverse proroghe della misura, le somme sono state ritoccate al rialzo, fino ad arrivare ad un massimo di 1.500 euro.

Attualmente, in base al valore dell’ISEE familiare vengono riconosciuti 1.500 euro (ISEE inferiore a 15 mila euro); 1.000 euro se l’indicatore ISEE è compreso tra 15 mila e 30 mila euro; 500 euro per chi ha un indicatore ISEE compreso tra 30 mila e 50 mila euro. Le domande per ottenere il bonus psicologo 2024 sono state aperte dal 18 marzo al 31 maggio 2024, ma la misura ha avuto un tale successo che i fondi stanziati non basteranno per tutti gli aventi diritto, per cui, molti resteranno a bocca asciutta.

Bonus psicologo 2024: le risorse non bastano per tutti

A qualche giorno dalla chiusura delle domande per il bonus psicologo 2024, l’INPS ha fatto sapere di aver ricevuto più di 400 mila richieste. Un numero decisamente alto, soprattutto, considerato che i fondi stanziati per la misura arrivano a 10 milioni.

Calcolando, dunque, che il contributo pro capite per il 2024 va dai 500 ai 1.500 euro, potrebbero essere tra i 7 mila e i 20 mila i richiedenti che avranno accesso alla misura.

Lazzarini: “Stanziare ulteriori fondi pubblici”

Sulla questione si è pronunciato anche il presidente del Consiglio Nazionale dell’ordine degli Psicologi, David Lazzarini che ha sottolineato come, sebbene sia passato del tempo dalla fine della pandemia, la richiesta per il sostegno psicologico resti ancora parecchio elevata, a dimostrazione del crescente bisogno di supporto per la salute mentale tra i cittadini italiani.

“Questi numeri dimostrano la grande richiesta di sostegno al benessere psicologico da parte dei cittadini e dovrebbero spingere le istituzioni a stanziare ulteriori fondi pubblici per la prevenzione e la cura nel campo della salute psicologica” ha spiegato Lazzarini.