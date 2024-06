1400€ per tutti a partire da lunedì: non c’è un limite di ISEE | Recati qui con questo documento

Sono diversi i benefit previsti per le famiglie nel 2024. Ecco come ottenere fino a 1400 euro, senza presentare ISEE.

La squadra di Governo capitanata dal Premier Meloni non ha mai nascosto il desiderio di sostenere economicamente le famiglie italiane contro il caro vita. Per tale ragione, sono numerosi i benefici previsti nel 2024. In particolare, i genitori possono usufruire di diversi sussidi e congedi parentali, tali da promuovere la conciliazione tra lavoro e vita familiare.

La misura principale è, senza dubbio, l’Assegno Unico per figli a carico, riconosciuto a tutte le famiglie dal settimo mese di gravidanza e fino al compimento dei 21 anni di età. Gli importi, ritoccati al rialzo per effetto dell’adeguamento al costo della vita, vanno da un minimo di 50 euro al mese fino ad un massimo di 175 euro al mese, per ogni figlio minorenne a carico. Mentre, viene riconosciuto un importo che va da un minimo di 25 euro al mese fino ad un massimo di 85 euro al mese, in caso di figli a carico di età compresa tra i 18 e i 21 anni.

Ad affiancare l’AUU ci sono altre misure che hanno l’obiettivo di aiutare le famiglie con figli ad affrontare le spese necessarie. Di seguito scopriamo quali sono i bonus famiglia 2024.

Bonus famiglia 2024: tutti gli aiuti per chi ha figli

Oltre, all’assegno unico sono diverse le misure che hanno l’obiettivo di aiutare i nuclei familiari con figli a carico. Ad esempio, nel 2024 è stato riconfermato il bonus nido, ovvero, il contributo riconosciuto per pagare le rette di asili nido pubblici o privati oppure l’assistenza domiciliare, a chi ha figli con meno di 36 mesi. I lavoratori dipendenti con figli a carico hanno, poi, diritto ai fringe benefit, un aiuto economico riconosciuto dai propri datori di lavoro che può arrivare fino a 2000 euro.

Tra le novità del 2024 anche il bonus mamme lavoratrici, che consiste in una sgravio contributivo pari al 100 per cento per le donne che lavorano ed hanno due o più figli a carico. Infine, le famiglie meno abbienti hanno diritto ai contributi per l’acquisto di libri scolastici, un voucher o un’agevolazione che aiuta a sostenere i costi dei libri. Oltre ai diversi sussidi, sono previste anche diverse misure nell’ambito dei congedi per le famiglie.

Congedi per le famiglie

Oltre ai numerosi sussidi, ci sono diverse misure anche nell’ambito dei congedi per le famiglie. A partire dall’introduzione di un mese extra di indennizzo all’80% per il congedo parentale, fino alla riconferma dell’assegno congedo matrimoniale, dell’indennità di maternità e dell’indennità di paternità.

Insomma, il pacchetto bonus famiglia 2024 è davvero ricco ed offre un supporto concreto sotto diversi aspetti, ai nuclei familiari che devono affrontare le spese necessarie.