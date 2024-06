Tragica notizia dall’INPS: il 95% dei cittadini non riceverà più nulla | I soldi sono già tutti terminati

Chi ha sperato di ottenere questi soldi, dovrà mettersi l’anima in pace. L’INPS lo conferma, resta a bocca asciutta il 95% dei richiedenti.

Sarà solo il 5% dei richiedenti a beneficiare del bonus psicologo. La misura, che consiste in un aiuto economico per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapie, è stata introdotta con il Decreto Milleproroghe dal Governo Draghi nel 2022, poi riconfermata per il 2023 e il 2024.

Il contributo ha un importo variabile e viene riconosciuto a chi versa in condizioni di ansia, depressione, fragilità psicologica ed ha ricevuto l’ok dal medico curante per usufruire di un percorso psicoterapico.

Riconfermato anche per quest’anno e con un importo più alto, è stato richiesto da oltre 400 mila persone. Tuttavia, considerate le risorse limitate, saranno pochissimi ad ottenere quanto promesso e sperato.

Bonus psicologo 2024: chi resterà a bocca asciutta

Le domande per richiedere il bonus psicologo sono state aperte dal 18 marzo e fino al 31 maggio 2024. Stando ai dati resi noti dall’INPS sono state oltre 400 mila le richieste a fronte dei dieci milioni di euro stanziati per finanziare la misura.

Come abbiamo anticipato, per il 2024 l’importo pro capite riconosciuto è stato innalzato ad un massimo di 1.500 euro, per cui, considerata l’esplosione delle domande, molti richiedenti resteranno a bocca asciutta. Solo il 5 per cento delle persone potrò effettivamente godere del beneficio.

Bonus psicologo 2024 solo per pochi: i commenti

Il bonus psicologo 2024 resterà un beneficio per pochi eletti. Secondo i dati tra le 6 mila e le 20 mila persone potranno effettivamente usufruire del contributo. Considera ampiamente insufficienti le risorse stanziate per la misura anche il presidente dell’Ordine degli Psicologi, David Lazzari, che a Sky TG24 ha commentato: “Gli italiani aspettano lo psicologo scolastico e quello di base”.

Piovono numerosissime critiche alla gestione della situazione anche da parte del Partito democratico, che attraverso la voce del Capogruppo Dem nella commissione Affari Sociali della Camera, Marco Furfaro ha così commentato: “Il numero di persone che non riceveranno il bonus psicologo è troppo alto da lasciare indifferenti le istituzioni. In Parlamento abbiamo presentato proposte concrete per incrementare la copertura finanziaria della misura ingiustificatamente tagliata dal governo e dare risposte ai tanti che chiedono sostegno psicologico, a partire dall’istituzione dello psicologo di base. I numeri parlano chiaro: Meloni e Schillaci diano immediatamente risposte”. Intanto si resta in attesa delle graduatorie che come fa sapere l’INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale), saranno pubblicate sulla base dell’ammontare delle risorse finanziarie disponibili.