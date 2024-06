Bollette troppo pesanti? Questo elettrodomestico in estate è la tua rovina: spegnilo subito!

Uno scorretto uso di alcuni elettrodomestici può comportare bollette salatissime. Ecco cosa è meglio tenere spento, soprattutto, in estate!

L’impennata dei costi dell’energia ha avuto un impatto molto negativo sul bilancio delle famiglie italiane. Nonostante i diversi aiuti riconosciuti in favore, soprattutto, dei nuclei familiari meno abbienti per far fronte al caro energie, sono tantissimi gli italiani costretti a fare i conto con bollette sempre più salate.

Ecco perché può essere utile conoscere qualche stratagemma per risparmiare qualche euro. Oltre ad essere accorti sulla scelta del fornitore di energia e al tipo di tariffa applicata, una buona soluzione per evitare bollette salatissime è evitare l’uso di alcuni elettrodomestici particolarmente “energivori”.

Come molti sanno, alcuni elettrodomestici più di altri incidono sulla bolletta dell’energia, soprattutto, in estate. Il frigorifero, il condizionatore, la lavastoviglie, ma soprattutto la lavatrice, secondo una recente analisi condotta dal sito Facile.it, possono costare agli italiani anche più di 230 euro all’anno.

Bollette troppo pesanti: ecco gli elettrodomestici che consumano di più

Come abbiamo anticipato, alcuni elettrodomestici sono più “energivori” rispetto ad altri, dunque, incidono maggiormente sulla bolletta della luce. Tra i principali “colpevoli”, senza dubbio, il frigorifero connesso 24 ore al giorno alla corrente, al quale va il 25 per cento del consumo energetico complessivo. Molto utilizzato, soprattutto, nel periodo estivo è il condizionatore (maggiore è la sua potenza, maggiore sarà il suo consumo). Incide significativamente in bolletta anche l’utilizzo della lavastoviglie, ma soprattutto, quello della lavatrice.

Stando ai dati emersi dall’analisi condotta dal sito Facile.it, ogni lavaggio consterebbe intorno ai 22 centesimi di euro in energia. Dunque, facendo una lavatrice ogni due giorni si andrebbe a spendere circa 40 euro all’anno, il costo però raddoppia se le lavatrici diventano giornaliere. Ma allora cosa fare per risparmiare?

Come risparmiare sui consumi della lavatrice

Come abbiamo visto, la lavatrice è tra gli elettrodomestici più energivori che abbiamo in casa. Tuttavia, con alcuni piccoli, anzi, piccolissimi, accorgimenti è possibile evitare che ci arrivino bollette salatissime.

Una buona abitudine per spendere meno è fare le lavatrici solo a pieno carico, evitando lavaggi ad alte temperature, quando non necessari. Chi ha una tariffa bioraria, farebbe bene ad utilizzare la lavatrice solo durante la fascia più economica che, solitamente, è dalle 19 alle 7 o nel week end. Per evitare inutili sprechi è meglio non lasciare la lavatrice in stand by, ma spegnerla quando non viene utilizzata. Con queste accortezze, che valgono anche per tutti gli altri elettrodomestici, ci può essere un significativo risparmio.