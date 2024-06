Esiti domande bonus 2024, è stata pubblicata la lista dei fortunati | Se c’è il tuo nome incassi oltre 600€

Manca poco e alcune categorie di lavoratori potranno finalmente intascare più di 600 euro. Ecco di cosa si tratta e a chi spetta.

Sono diversi i bonus riconosciuti ai lavoratori dipendenti. Tra le principali misure, senza dubbio, il bonus per lavoratori con part time verticale.

Il contributo, introdotto allo scopo di sostenere economicamente i lavoratori che non possono lavorare a tempo pieno, è stato riconosciuto a partire dallo scorso anno e prorogato anche per il 2024. Il bonus ha un importo di 550 euro e viene erogato dall’INPS a chi, per l’appunto, svolge lavori in regime part time ciclico verticale con attività solo in alcuni periodi dell’anno, del mese o della settimana.

L’indennità, che lo ricordiamo è una tantum, riguarda però solo i dipendenti del settore privato che non siano titolari di altri rapporti di lavoro dipendente, non percepiscano indennità di disoccupazione NaSpI o qualsiasi tipo di trattamento pensionistico.

Con il decreto fiscale (DL 145 2023) il bonus da 550 euro è stato rifinanziato con fondi per 30 milioni di euro, così che, saranno pagati anche i periodi lavorati nel 2022. Di seguito tutti i dettagli.

Bonus part time da 550 euro: come funziona

Il bonus da 550 euro, introdotto dal Decreto Aiuti n. 50 2022 (legge 91 2022), viene riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore privato che svolgono lavori in regime part time verticale.

Per ottenere il bonus era necessario presentare un’apposita domanda all’INPS, entro il 15 dicembre 2023 ed ora sono disponibili le liste dei fortunati beneficiari. Come ha specificato l’Istituto per la Previdenza Sociale, gli esiti della domanda sono consultabili sul portale web INPS alla sezione: “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile seguendo il percorso “Sostegni, sussidi e indennità”, “Esplora sostegni, sussidi e indennità”, “Vedi tutti”, “Strumenti”, “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, “Utilizza lo strumento”. A questo punto, basterà selezionare la prestazione per l’anno di interesse. Ma cosa fare in caso di esito negativo?

Domande bonus da 550 euro: cosa fare in caso di esito negativo?

In caso di esito negativo alla domanda presentata per ottenere il bonus lavoratori part time verticale, è possibile chiedere un riesame. In questo caso, il richiedente ha a disposizione 120 giorni a partire dal 5 febbraio 2024 o, comunque, dalla conoscenza della reiezione se successiva.

Per ottenere il riesame della domanda sarà necessario collegarsi al sito dell’INPS e una volta entrati nella sezione “Dati della domanda”, cliccare sulla voce “Chiedi riesame”, avendo cura di inserire una motivazione con la relativa documentazione.