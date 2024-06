‘Pronto, devi ritirare 1000€’: non è più un segreto | Con questi requisiti spetta anche a te

Arriva l’ok alla presentazione delle domande per ricevere un bonus da ben 1000 euro. Ecco chi sono i fortunati beneficiari.

Sono diversi i bonus e gli aiuti e i bonus riconosciuti dallo Stato alle famiglie italiane. Tanto per cominciare, l’Assegno Unico, il contributo erogato ai genitori con figli a carico a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al compimento di 21 anni. Ad affiancare l’assegno unico, però, non mancano altri sussidi.

Non va dimenticato, ad esempio, il bonus nido che prevede un rimborso sulle spese sostenute per pagare le rette di asili nido pubblici e privato o l’assistenza domiciliare, in caso di figli di età inferiore a 36 mesi affetti da patologie croniche.

Un’altra misura importante volta a sostenere economicamente le famiglie italiane è quella che riguarda le mamme lavoratrici. Il bonus mamme lavoratrici, prevede un esonero contributivo pari al 100% per le donne che hanno un contratto di lavoro a tempo indeterminato con tre o più figli a carico.

Non possiamo, poi, non citare il bonus riconosciuto ai genitori dei nuovi nati. Il bonus, previsto in questo caso dalla Regione Sicilia, è rivolto ai neogenitori siciliani o chi esercita la patria potestà. Di seguito tutti i dettagli.

Bonus nascita da mille auro: a chi spetta

Con D.D.G. n. 1908/S del 14/07/2023 e successiva circolare esplicativa n. 32081del 18/07/2023, l’Assessorato Regionale della Famiglia e Politiche Sociali ha approvato il riconoscimento di un bonus di 1000 euro ai neogenitori siciliani o a chi esercita la patria potestà. Con uno stanziamento da quasi 1,5 milioni di euro, ha dato il via libera alla presentazione delle domande per chi ne ha diritto.

Il contributo sarà riconosciuto per ogni figlio nato nel 2023, a patto che, siano i genitori siano in possesso dei seguenti requisiti:

• cittadinanza italiana o comunitaria

• residenza nel territorio della Regione Sicilia al momento del parto o dell’azione

• nascita del bambino nel territorio della Regione Sicilia

• ISEE non superiore a 3 mila euro.

Bonus nascita 2024: come ottenerlo

I genitori che hanno diritto al bonus nascita possono presentare una apposita domanda all’Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di residenza. In alternativa, è possibile presentare la richiesta tramite il sito del proprio comune, alla sezione dedicata, accedendo con SPI, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

La domanda va corredata da fotocopia di documento di identità in corso di validità del richiedente, attestato ISEE. In caso di richiedente extracomunitario è necessario allegare copia del permesso di soggiorno in corso di validità.