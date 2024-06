Se hai 150€ prenoti la vacanza dei sogni: Budva è la meta più richiesta del 2024 | Per te questo hotel a picco sul mare

Questo sensazionale pacchetto vi permetterà di trascorrere una vacanza di mare low cost in un posto che sta guadagnando sempre più consensi

Non hai ancora pianificato la tua vacanza per quest’estate e sei a corto di idee? Grazie a piratinviaggio.it potrai finalmente valutare un’opportunità che abbina fascina e al tempo stesso risparmio.

Si tratta di Budva, ridente località di mare situata in Montenegro. Negli ultimi anni sta diventando una meta molto ambita visto che garantisce un mare pulitissimo e dei prezzi alla portata di tanti.

Offre inoltre un paesaggio mozzafiato visto che si possono scorgere anche le montagne situate nelle zone limitrofe. Da non sottovalutare il fattore cucina visto che l’intero paese è famoso per i suoi piatti di carne.

Insomma, non resta che scrutare a fondo questo pacchetto e poi prenotare il proprio soggiorno in base alle date che si hanno a disposizione. Ecco tutti i dettagli che possono essere utili in tal senso.

Budva: volo+hotel a soli 178 euro

L’offerta contempla il volo diretto per la capitale Podgorica con partenze dagli aeroporti Roma e Milano e 7 notti in una splendida casa vacanze a due passi dal mare (Contessa Apartments) a soli 178 euro totali (58 per i voli e 120 per l’alloggio).

Si tratta però di una promo che ha come date dal 17 al 24 settembre, ma ciò non toglie che si possano cambiare. D’altronde c’è tutta un’estate a disposizione. Chiaramente bisognerà fare i conti con delle oscillazioni di prezzo, soprattutto nel periodo più intenso dell’alta stagione.

Come arrivare a Budva da Podgorica

A prescindere da ciò, c’è un altro aspetto da considerare, ovvero come colmare la distanza da Podgorica a Budva. I due centri distano circa 65 km. Per essere indipendenti e poter visitare anche altri posti l’ideale sarebbe prendere in noleggio un’automobile. Per chi però vuole evitare lo stress di guidare ci sono delle alternative meno dispendiose.

Trattasi degli autobus che in circa 1 ora e 30 minuti consentono di poter arrivare a destinazione e godersi finalmente un po’ di mare. Ad onor del vero anche i taxi ricoprono l’intera tratta, ma in quel caso la spesa sarebbe maggiore e verrebbe un po’ meno il principio della vacanza a prezzi ridotti. Una volta arrivati però è bene lasciarsi andare al fascino e alla naturalezza delle spiagge più famose di Budva tra cui spiccano senz’altro quelle di Becici, Jaz (più adatta per chi vuole fare movida) e Mogren.