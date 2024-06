Mangia il cocco in questi momenti della giornata e perdi 3 kg: il piano è semplicissimo | Dura solo 7 giorni

Il cocco è uno dei frutti simbolo della stagione estiva, ma non tutti sanno che aiuta anche a perdere peso.

Fresco, gustoso e dal profumo inconfondibile, il cocco è uno dei frutti tipici dell’estate. Dona energia e tanti benefici al nostro organismo. Innanzitutto, questo frutto è una vera e propria fonte di minerali come manganese, selenio, ferro e rame.

Contiene anche una buona quantità di antiossidanti e ha incredibili proprietà antibatteriche. Il cocco e anche un valido alleato per mantenere buoni livelli di glucosio nel sangue e, quindi, un toccasana per i diabetici, inoltre, contribuisce a ridurre il rischio cardiovascolare.

Insomma, oltre che allietare le calde giornate estive, mangiare cocco fa veramente bene alla nostra salute e, grazie alla presenza di fibre insolubili è ideale anche per chi vuole sbarazzarsi dei chili di troppo. Vediamo allora, come perdere peso con la dieta del cocco.

Cocco: perché aiuta a perdere peso

Il cocco è, senza dubbio, tra i principali protagonisti della stagione estiva. Fresco, gustoso e profumato, oltre a alleviarci dalla calura estiva, dona energie e tanti benefici al nostro organismo. Inoltre, favorendo il senso di sazietà, il cocco aiuta anche a dire addio ai chili di troppo.

Come evidenziano gli esperti, la polpa del cocco è particolarmente ricca di fibre che contribuiscono ad aumentare il senso di sazietà, dunque, a tenere a bada gli attacchi di fame. In più, essendo ricco di acqua, favorisce l’idratazione corporea e ad eliminare i liquidi in eccesso che causano il fastidioso inestetismo della cellulite. Un’altra importante risorsa di questo frutto è la presenza di acidi grassi a catena media, che esercitano un effetto positivo sul metabolismo, dunque, sul dimagrimento. Come per ogni cosa, però, è bene consumarne nelle giuste quantità. Vediamo allora, quanto cocco mangiare al giorno per perdere peso.

Quanto cocco mangiare al giorno

Abbiamo visto che il cocco è un frutto ricco di proprietà benefiche per la nostra salute e che contribuisce ad aumentare il senso di sazietà, dunque, a tenere a bada gli attacchi di fame. Tuttavia, questo frutto è piuttosto calorico, dunque, chi segue una dieta o vuole sbarazzarsi dei chili di tropo non dovrebbe consumarne più di 40 – 50 grammi al giorno.

In alternativa, si può integrare dell’olio di cocco ai pasti. Può essere utilizzato, ad esempio, per cuocere le pietanze a bassa temperatura, oppure, può essere aggiunto ai frullati o come dressing per le insalate.