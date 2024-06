Parti per la Croazia con 20€: incluso nel prezzo aereo e hotel a 5 stelle | Paghi direttamente in loco

Finalmente potrai goderti la Croazia come mai prima d’ora in una struttura a due passi dal mare. Costi e dettagli della straordinaria offerta

L’estate al mare sta diventando sempre più un miraggio negli ultimi anni. Tra continui rincari, inflazione e tante altre problematiche non tutti gli italiani riescono a godersi almeno qualche giorno di relax in qualche località balneare.

Quest’anno però il vento è cambiato e grazie ad una straordinaria proposta di piratinvaiggio.it potrete rilassarvi in spiaggia cullati dal rumore delle onde. È bene però specificare che bisogna spostarsi all’estero, per l’esattezza in Croazia.

La località prescelta è Rovigno, ridente cittadina di mare che dista circa 100 km da Trieste. Dunque per coloro che abitano in Friuli Venezia Giulia e anche in Veneto può essere a maggior ragione una possibilità da valutare.

La tratta infatti si può ricoprire in macchina, mentre per chi viene da altre parti d’Italia può essere decisamente più comodo un aereo. A prescindere da ciò andiamo a scrutare i dettagli del pacchetto.

Croazia a soli 30 euro a notte: i dettagli

Il soggiorno è previsto in un Resort a quattro stelle situato a due passi dal mare (con tanto di spiaggia privata) e che vanta diverse piscine, tre ristoranti, impianti sportivi e una vasta area giochi. È possibile scegliere tra camere e appartamenti climatizzati con angolo cottura e balcone.

La struttura si chiama Maistra Select Amarin Resort e ha delle ottime recensioni sia su Tripadvisor che su Travellers Choice. Per quanto concerne i prezzi, un pernottamento di una notte per quattro persone dal 22 al 23 settembre costa all’incirca 29 euro a testa. Chiaramente le date possono essere cambiate a proprio piacimento.

Possibili date e prezzi per 2 e 4 persone

Le offerte infatti sono valide per l’intero periodo estivo, anche se bisogna considerare che ad agosto si può arrivare anche 88 euro a notte a persona (se si soggiorna in quattro) e a quasi 150 euro se invece si viaggia in due. Ma d’altronde in quella fase è difficile trovare occasioni low cost sia in Italia che all’estero.

L’altro grande vantaggio di questo pacchetto è la possibilità di poter cancellare la prenotazione anche all’ultimo secondo e ciò vi consentirà di non perdere il vostro denaro in caso di ripensamenti a ridosso della partenza. Dunque un ulteriore motivo per bloccare tutto e usufruire di questa scontistica, che non è assolutamente semplice da trovare per tante altre mete di mare.