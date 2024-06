Richiesta imminente Michael Kors, assume da domani anche senza esperienza | Contratto indeterminato

Nuove assunzioni per il noto fashion brand statunitense, Micheal Kors. Ecco quali sono le posizioni attualmente aperte e come avere un contratto a tempo indeterminato.

Michael Kors è marchio leader nel settore della moda e lifestyle. Nato nel 1981, il brand che prende il nome dal suo fondatore, attualmente è presente in più di 100 paesi con abbigliamento, calzature, gioielli, occhiali e profumi per uomo e donna.

I punti vendita sono distribuiti in tutto il mondo ed anche in Italia, dove si ricerca nuovo personale. Le offerte di lavoro Michael Kors sono rivolte a candidati a diversi livelli di carriera, che potranno essere inseriti sia con contratto a tempo determinato che indeterminato.

L’azienda presta grande attenzione anche ai più giovani ai quali offre la possibilità di partecipare a stage e corsi di formazione.

Vediamo quali sono le posizioni attualmente aperte e come candidarsi.

Nuove assunzioni Michael Kors: le posizioni aperte

Chi è desidera lavorare nel campo della moda di lusso, non dovrebbe lasciarsi sfuggire le occasioni offerte da Michael Kors. L’azienda nota ed apprezzata in tutto il mondo, vanta numerosi punti vendita anche in Italia, per cui è periodicamente alla ricerca di nuovo personale da inserire nel proprio organico. Le selezioni sono rivolte a candidati a diversi livelli di carriera. In particolare, si ricercano Addetti alla vendita, Sales Supervisor e Visual Merchandising Assistant.

Sebbene, i requisiti siano diversi a seconda della posizione di interesse, in linea generale, possiamo dire che ai candidati è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata, una buona predisposizione al lavoro di gruppo e spiccate doti comunicative.

Offerte di lavoro Michael Kors: come candidarsi

Gli interessati possono inviare la propria candidatura direttamente sul sito ufficiale dell’azienda alla sezione dedicata alle carriere “Michael Kors Lavora con Noi”. Qui è possibile visionare le diverse posizioni attualmente aperte ed effettuare una ricerca tematica, Una volta individuato l’annuncio di interesse, sarà sufficiente compilare il form con i propri dati anagrafici ed allegare il curriculum vitae. E’ possibile, altresì, inoltrare un’autocandidatura spontanea, in vista di future assunzioni.

Il noto brand cerca personale da assumere anche per le sedi all’estero. Il gruppo recluta diverse figure, sia per il proprio headquarter di New York che per gli store situati all’estero. Sono oltre 800 le posizioni aperte nelle diverse sedi situate in USA, Canada, Regno Unito, Germania, Spagna, Francia e Polonia. Non mancano, poi, le occasioni per le sedi in Belgio, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Svezia, Portogallo, Irlanda e altri Paesi.