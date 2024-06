Ora per andare a lavoro ti regalano questa bici: più pedali e più soldi intascherai | Zio Lucio ha già 500€ di bonus

Con l’intento di spingere i cittadini ad adottare uno stile di vita più sano e migliorare la qualità dell’aria, molte Regioni riconoscono il cosiddetto bonus bicicletta. Ecco come avere una bici in regalo e intascare un bel gruzzoletto.

Andare in bicicletta è, senza dubbio, una scelta che ha effetti benefici sulla nostra salute, oltre che su quella dell’ambiente. Come tutti gli altri sport, usare la biciletta favorisce il benessere e la rilassatezza ed esercita una forte azione antidepressiva.

Pedalare riduce, inoltre, il rischio di incappare in una serie di patologie come diabete, osteoporosi, cancro e malattie respiratorie.

Insomma, andare in bici è un’attività assolutamente salutare per l’uomo, ma come abbiamo anticipato, fa bene anche all’ambiente. Preferendo la bicicletta ad altri mezzi di trasporto, infatti, si riduce l’immissione di gas inquinanti nell’aria, migliorandone la qualità.

Proprio alla luce di questi benefici, per favorire l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, molte Regioni riconoscono il bonus bicicletta. Ecco come funziona.

Bonus bicicletta 2024: come funziona

Il bonus bicicletta 2024 nasce con l’intento di spingere i cittadini a preferire la bicicletta ad altri mezzi di trasporto, per il bene della nostra salute e di quella dell’ambiente. Sono diverse le Regioni e i comuni italiani che hanno reso disponibile questo contributo, anche se con regole e modalità differenti.

Nella maggior parte dei casi, viene riconosciuto uno sconto o una detrazione fiscale per l’acquisto di una bici. Altre volte, invece, come bel caso del Comune di Modena o di Firenze è previsto un contributo per chi usa le due ruote per andare a lavoro.

Perché conviene andare in bicicletta

Come abbiamo anticipato, le regole e le modalità previste per il bonus bicicletta 2024 sono diverse da Regione a Regione e da Comune a Comune. Nella maggior parte dei casi, comunque, viene concessa un’agevolazione o una detrazione fiscale sull’acquisto di una bicicletta elettrica. Ad esempio, chi vive in Emilia Romagna ha la possibilità di ottenere 500 euro per l’acquisto di una bicicletta a pedalata assistita e 1000 euro per l’acquisto di una cargo bike.

Promuovono l’utilizzo della bicicletta in modo diverso, il comune di Modena e il comune di Firenze. In questo caso, infatti, chi sceglie di andare a lavoro pedalando, ha diritto ad un contributo che arriva fino a 20 centesimi per ogni chilometro percorso nel tragitto. Ricordiamo che attualmente, il bonus bicicletta 2024 è attivo in Lombardia, Campania, Lazio, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Sicilia.