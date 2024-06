Ti sei meritato un premio da 735€: questo è il nuovo bonus per i lavoratori dipendenti | Li ottieni accedendo qui

I dipendenti di una nota azienda hanno beneficiato di un importante premio durante il mese di maggio. Scopriamo chi sono e per quale motivo

Svolgere un buon lavoro alla lunga paga. Non si tratta solo di una classica frase fatta o di una speranza vana, bensì di un qualcosa che può realmente accadere, soprattutto se si lavora per delle aziende serie ed oneste.

Ed è proprio quello che sta succedendo ai dipendenti di Nova Coop (una delle 7 grandi cooperative di consumatori del sistema Coop) che si sono visti recapitare un lauto bonus nel corso del mese di maggio.

Come riportato da quifinanza.it durante l’anno solare 2023 l’azienda ha registrato un risultato di bilancio utile grazie al raggiungimento degli obiettivi prefissati per quanto concerne redditività e produttività.

In questo è stato possibile erogare 6 milioni di euro di bonus ai circa 4.600 dipendenti di Nova Coop che ha punti vendita sparsi tra il Piemonte e la Lombardia. D’altronde avendo chiuso con un utile netto di 28,39 milioni di euro un premio ai lavoratori non è di certo un problema.

Bonus Nova Coop: a chi spetta e a quanto ammonta

Il valore medio del bonus è di 735 euro per i dipendenti a tempo pieno di quarto livello a cui si aggiungono ulteriori bonus di tipo individuale che si basano sugli obiettivi raggiunti. Dunque una bella soddisfazione per chi lavora per Nova Coop. Entusiasta di questo risultato e della possibilità di dispensare degli incentivi ai dipendenti anche il presidente del gruppo Ernesto delle Rive.

Sulla stessa scia c’è anche Maura Sammartino direttore delle Risorse Umane che a tal proposito ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di poter condividere il valore creato con le nostre lavoratrici e i nostri lavoratori. Si tratta di un riconoscimento del grande impegno e della professionalità mostrata da tutti sul campo”.

I grandiosi risultati ottenuti dall’azienda nel 2023

Come già riportato l’utile netto di Nova Coop nell’anno 2023 è stato di 28,39 milioni di euro. Il patrimonio netto al termine dello scorso anno solare è stato invece di 852 milioni e 462mila euro con un incremento di 30 milioni di euro rispetto all’anno precedente.

Dunque, una crescita importante come si evince anche dalle vendite della rete tradizionale di supermercati e ipermercati di Nova Coop che nel 2023 hanno portato a dei ricavi complessivi di 1 miliardo e 67 milioni di euro. Un bel percorso che l’azienda e i suoi dipendenti sperano di poter proseguire anche nel 2024.