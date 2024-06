Con 200 € la Grecia non sarà più un sogno: una vacanza lunghissima in uno scenario incantevole | Ed è compreso anche il volo!

La Grecia è un posto incredibilmente bello, per questo, è una meta turistica molto ambita. Ecco come andarci spendendo pochissimo.

La Grecia è una delle mete più ambite dai turisti di tutto il mondo. Il mare cristallino, le immense spiagge di sabbia bianca, tramonti mozzafiato e il ricchissimo patrimonio artistico, rende questo posto un vero paradiso per giovani, famiglie e appassionati di arte e storia.

Tra l’altro organizzare un viaggio in Grecia è estremamente semplice, considerato che il turismo è molto sviluppato praticamente in tutte le zone del Paese. Sono disponibili hotel e appartamenti adatti a tutti i tipi di esigenze e le mete preferite possono essere raggiunte facilmente con voli e traghetti.

In più, è facile trovare offerte eccezionali che permettono di fare una vacanza indimenticabile spendendo davvero pochissimo. Ecco una promo veramente imperdibile.

Vacanza low cost in Grecia

Oltre ad essere un posto da sogno, la Grecia è una delle migliori destinazioni low cost. Non mancano proposte di pacchetti vacanze che permettono di risparmiare un bel gruzzoletto, senza dover necessariamente rinunciare alle comodità.

Ad esempio, c’è una offerta vacanza a Rodi che permette di trascorrere una deliziosa settimana in una delle isole più belle e gettonate della Grecia con soli 200 euro.

Pacchetto vacanza a Rodi

Rodi è una delle isole greche più amate e gettonate dai turisti di tutto il mondo. Del resto, si tratta di un posto meraviglioso, ricco di storia, bellissime spiagge e un mare unico. Sembra incredibile, ma andare a Rodi costa davvero pochissimo. E’ facile trovare online offerte a meno di 200 euro a persona che comprende volo diretto A/R e soggiorno di 7 notti. Partendo da Napoli, il volo A/R per la settimana dal 27 giugno al 4 luglio costa solo 49 euro, al quale vanno aggiunti 141 euro a persona per il soggiorno in Hotel.

Le opzioni di voli sono diverse da vari aeroporti italiani e adattai ad ogni tipo di budget. Una volta trovato quello adatto alle proprie esigenze, non resta che preparare lo zaino e partire e lasciarsi ammaliare dal fascino senza tempo della maggiore delle isole dell’arcipelago del Dodecanneso. Li potrai esplorare le incantevoli spiagge, le bellezze paesaggistiche, il meraviglioso villaggio di Lindos, la vivace capitale dell’isola, le rovine antiche e musei per tutti i gusti! Viaggiare è sempre un’esperienza meravigliosa, farlo a basso costo è ancora meglio!