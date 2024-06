Lascia perdere tutte le diete dei millantatori: solo una abbatte il rischio di morte per infarto del 25% | Anche il cancro ha le ore contate!

Non tutte le diete sono veramente efficaci e consentono il raggiungimento del risultato che promettono. Secondo la scienza, questa è la sola dieta “miracolosa”.

Per molte donne mantenere il peso forma è una vera e propria ossessione, tanto da provare nel corso della loro vita decine e decine di diete che promettono miracoli.

Sono tantissimi i piani alimentari che garantiscono dimagrimenti veloci e addirittura dei miglioramenti di salute. Tuttavia, la realtà spesso si rivela molto diversa.

Molte diete si dimostrano dei grossi bluff, talvolta anche pericolosi per la salute. Per questa ragione, gli scienziati statunitensi del Brigham and Women’s Hospital di Boston hanno condotto un interessante studio sulle diete, dal quale è emerso che solo la dieta mediterranea, oltre ad essere efficace nella perdita di peso, offre incredibili benefici per la salute, in particolare sarebbe in grado di ridurre drasticamente il rischio di morte per infarto e di cancro. Ecco lo studio.

La dieta mediterranea riduce il rischio di cancro e infarto

Nel corso degli anni, la dieta Mediterranea è stata oggetto di diversi studi. Già agli inizi degli anni ’50, il biologo e fisiologo americano Ancel Keys ebbe modo di dimostrare come uno stile di vita basato sul consumo degli alimenti previsti dalla dieta mediterranea, dunque, cereali, verdure, frutta, pesce e olio di oliva, fosse una valida e più efficace alternativa alle diete tipiche americane e nord europee. Non è un caso se, attualmente, la dieta mediterranea è diventata Patrimonio Mondiale dell’Unesco.

Un recente studio condotto da un team di scienziati statunitensi ha scoperto, inoltre, che le donne che seguono la dieta mediterranea hanno un rischio minore di cancro o di incappare in infarti fatali. La ricerca, che ha coinvolto quasi 25 mila donne sane con un’età media di circa 54 anni, ha evidenziato numerosi benefici sulla salute delle donne che seguivano la dieta mediterranea, ma soprattutto, ha dimostrato una riduzione del 25% del rischio di incappare in problemi di salute potenzialmente mortali.

Dieta mediterranea: cosa mangiare per stare bene

Questo regime alimentare prevede il consumo quotidiano di una serie di elementi. Nello specifico, prevede il 60% di carboidrati, il 25 – 30% di grassi e il 10 – 15% di proteine.

Andrebbero consumate ogni giorno 3 porzioni di cereali non raffinati (pasta, riso, pane, farro, avena), 3 porzioni di frutta e 6 porzioni di verdura. Può essere consumato ogni giorno latte e yogurt, mentre, i formaggi andrebbero consumati un paio di volte alla settimana. E’ consigliato mangiare pesce dalle 3 alle 4 volte alla settimana, mentre, è meglio limitare il consumo di carne a non più di due volte a settimana. Meglio preferire le proteine vegetali come quelle contenute nei legumi. Infine, per quanto riguarda i grassi, sono concesse fino a 3 porzioni al giorno, in particolare se si tratta di quelli contenuti nell’olio di oliva.