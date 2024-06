Dimagrire in 3 giorni è semplicissimo: perdi fino a 4 kg | Evita questi cibi e sarai una silhouette

Sbarazzarsi dei chili di troppo velocemente può essere un gioco da ragazzi! Ecco i cibi da evitare per essere una silhouette.

Sbarazzarsi dei chili di troppo e sentirsi in forma è un desiderio piuttosto comune, tuttavia, non sempre abbiamo la fortuna di ricevere consigli o diete che risultino veramente efficaci. Sarà capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di seguire una dieta che prometteva “miracoli”, ma che in realtà si è rivelata poco utile o per niente adatta alle nostre esigenze.

Quante volte abbiamo iniziato una dieta di tendenza, magari eliminando radicalmente intere categorie di alimenti, senza riuscire a raggiungere il risultato sperato?

Ebbene, secondo un gruppo di esperti, la soluzione più che nella dieta, sarebbe da ricercare negli alimenti che mangiamo. Lo studio di riferimento, condotto al NIH Clinical Center da Dr. Kevin D. Hall del National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, ha evidenziato come alcuni alimenti più di altri abbiano un impatto molto negativo sul nostro peso, oltre che sulla salute.

Vediamo allora, quali cibi evitare per perdere velocemente 4 kg ed essere una silhouette.

Evitare questi alimenti aiuta a perdere peso: lo studio

Secondo un gruppo di ricercatori del NIH Clinical Center da Dr. Kevin D. Hall del National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, per perdere peso velocemente è sufficiente eliminare alcuni cibi dalla nostra dieta. Lo studio, che ha visto coinvolti 20 volontari sani, prevedeva che questi seguissero per due settimane una dieta a base di alimenti ultra – processati e per altre due settimane una dieta a base di cibi più semplici e sani, ovviamente, facendo attenzione che i pasti proposti fossero confrontabili fra loro per calorie presentate, densità energetica, ripartizione dei macronutrienti, zucchero, sodio e fibre.

I risultati della ricerca hanno mostrato che i partecipanti quando seguivano la dieta ultra – processata avevano la tendenza a mangiare più velocemente, con l’effetto di aumentare di peso (quasi un kg per ogni settimana), al contrario, perdevano più o meno lo stesso peso, quando seguivano la dieta sana.

I cibi da evitare per dimagrire

Per perdere peso potrebbe essere sufficiente eliminare dalla propria dieta gli alimenti ultra – processati, ovvero, quelli contenenti ingredienti tipici dell’industria alimentare. Dunque, semaforo rosso a patatine, bevande zuccherate, carni trasformate e patatine fritte.

Via libera, invece, a verdura, frutta, cereali integrali, legumi, latte, uova, pesce e carne. Ricordiamo che per avere dei risultati soddisfacenti e duraturi è sempre consigliabile associare a una corretta e sana alimentazione, una regolare attività fisica, può bastare anche una camminata a passo sostenuto per venti minuti al giorno.