Bollette esose in arrivo, spegni subito questo ‘aggeggio’ che ti manderà in rovina | Migliaia di italiani in ginocchio

Piovono bollette salatissime e la colpa è tutta di questo ‘aggeggio’! Spegnilo subito e risparmierai un mucchio di soldi.

Recentemente, le bollette sono una vera e propria stangata per gli italiani. Nonostante, le diverse misure volte ad aiutare, soprattutto, le famiglie meno abbienti a contrastare gli effetti del caro energia, sono tantissimi i cittadini ormai in ginocchio a causa dei salati costi di luce e gas.

A confermarlo anche uno studio realizzato dall’associazione degli utility manager (Assium) in collaborazione con Consumerismo No Profit, dal quale è emerso che per le forniture energetiche di luce e gas, gli italiani spenderanno mediamente 1.750 euro.

Un dato spaventoso che spinge gli italiani a cercare delle soluzioni per non restare al verde. Ecco cosa fare per risparmiare un mucchio di soldi.

Come risparmiare sulle bollette

Secondo l’analisi di Assium e Consumerismo No Profit, la spesa della famiglia tipo per le forniture di luce e gas ammonterà mediamente a 1.750 euro. Insomma, nonostante gli aiuti e il calo dei costi dell’energia rispetto al 2023, anche quest’anno le bollette sono una vera e propria stangata. Come ha spiegato anche il numero uno di Cosumerismo, Luigi Gabriele: “luce, gas, acqua e telefonia pesano un terzo del bilancio familiare”.

Fortunatamente, qualche soluzione per avere delle bollette più leggere c’è. Un buon inizio, ad esempio, sarebbe confrontare le offerte dei diversi fornitori e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. Ma trovare un fornitore economico non sempre basta. Per alleggerire le bollette, infatti, è fondamentale cambiare le nostre abitudini. Ad esempio, con la stagione estiva e il caldo soffocante molti di noi tendono a fare un uso scriteriato del condizionatore. Ecco come usarlo per restare al fresco, senza rischiare il salasso.

Condizionatore: usiamolo meglio

La calura tipica della stagione stiva è un problema per molti, tuttavia, l’uso sconsiderato del condizionatore ha un impatto molto negativo sulla bolletta. Tra l’altro, come è emerso da un recente studio condotto da un team di ingegneri dell’Università del Colorado, tenere spento il condizionatore, soprattutto, quando non si è in casa, consente un risparmio energetico dell’11% in un anno, senza minimamente intaccare la temperatura dell’ambiente.

Dunque, per alleggerire il peso delle bollette meglio spegnere il condizionatore d’aria quando non necessario. Oppure, se proprio non si riesce a fare a meno del comfort, ma allo stesso tempo non si vuole rinunciare al risparmio, una buona soluzione potrebbe essere usare la modalità ECO o modalità Risparmio energetico. Fa bene alle tasche e all’ambiente!