Vado al mare e non spendo 1€: ombrellone e lettino gratis in prima fila con musica e aperitivo | Ecco la spiaggia dei sogni

L’estate in Italia costa sempre di più. Fortunatamente, esistono posti in cui, si può staccare la spina spendendo pochissimo.

Secondo una recente indagine Codacons: “Per l’affitto di ombrellone e lettino si spendono quest’anno fino a 700 euro al giorno, e dal nord al sud della penisola si registrano ritocchi dei listini dal + 3% al +5% dei servizi balneari”.

Come fa notare l’associazione, questa estate per affittare un ombrello e due lettini in uno stabilimento standard “la spesa media si attesta tra i 32 e i 35 euro al giorno, con forti differenze sul territorio: a Sabaudia servono fino a 45 euro, che arrivano a 90 euro a Gallipoli e toccano i 120 euro in alcune località della Sardegna”. Addirittura, come rivela il Codacons: “la spesa supera i 500 euro al giorno e può arrivare a sfiorare i 700 euro. E’ il caso ad esempio del Cinque Vele Beach Club di Marina di Peculose (Le), dove un gazebo con due sedute in prima fila ubicato nell’area ‘Exclusive’ arriva a costare ad agosto (se prenotato oggi con opzione rimborsabile) ben 696 euro al giorno. Servono 600 euro (come lo scorso anno) per una tenda araba presso il ‘Twiga’ di Forte dei Marmi (con sofa, 2 lettini king size, 2 lettini standard, 1 sedia regista e 1 tavolino). Per una giornata al mare nella spiaggia del prestigioso Hotel Excelsior del Lido di Venezia, la spesa per una capanna in prima fila è di 515 euro (con 2 sdraio, 2 lettini, lenzuolo, cuscino, asciugamano, tavolo, armadio, specchio, attaccapanni)”.

Insomma, in tema di spiagge italiane costosissime la lista è ancora lunga. Fortunatamente, esistono posti dove è possibile staccare la spina, senza spendere un capitale.

Dove andare in vacanza senza spendere un capitale

Come emerge dalla recente analisi del Codacons, nel nostro Paese siamo abituati a prezzi davvero molto alti. Molte mete turistiche in Italia, sono famose, non solo per le meraviglie che offrono, ma anche per costo salatissimo dei servizi che offrono.

Uno tiktoker, ha mostrato la differenza abissale tra i prezzi proposti in Italia e quelli in Spagna. Ecco cosa ne è venuto fuori.

Giornata al mare in Spagna: quanto si risparmia

Uno tiktoker ci ha mostrato in un recente video, quanto costa una giornata al mare in Spagna. Nel video, il turista ha mostrato l’ombrello e i due lettini in prima fila, con annessi servizi molto comodi come, ad esempio, la cassetta di sicurezza, tutto alla modica cifra di meno di 15 euro.

Nel video è possibile vedere il mare cristallino della zona nord di Mallorca, a Playa de Muro, proprio come quello delle migliori zone del nostro Paese, ma ad un prezzo accessibile a tutti!