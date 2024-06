Esami di Maturità: è questa la dieta giusta da seguire | Vitalità, forza e stop all’ansia

Sostenere l’esame di maturità comporta una grossa dose di stress e ansia. Ecco la dieta giusta da seguire per affrontarlo con successo.

La sessione di esami di maturità comporta sempre un grosso carico di stress e ansia per i tantissimi giovani che devono affrontarle. Si tratta di un problema comune che, però, talvolta può avere un impatto molto negativo sulla performance dello studente.

Fortunatamente, superare l’ansia e sbarazzarsi, o quantomeno alleviare, lo stress è possibile adottando alcuni piccoli accorgimenti. Si tratta di strategie utili ad affrontare la sfida della maturità con più serenità.

Vediamo allora cosa fare per affrontare l’esame di stato con successo.

Esame di Maturità: come sbarazzarsi di ansia e stress

Sentire una forte pressione prima di sostenere l’esame di stato è una cosa piuttosto comune. Tuttavia, in alcuni casi l’ansia e lo stress possono essere tali da inficiare negativamente sulle prestazioni dello studente. Ecco perché, può essere utile conoscere alcune strategie per sbarazzarsi, o quantomeno riuscire a tenere a bada questi stati d’animo e affrontare le prove con successo.

Oltre ad assicurarsi una buona preparazione, pianificando e organizzando il piano di studi, può essere utile adottare delle tecniche di rilassamento. Una buona soluzione per ridurre lo stress è la respirazione profonda, la meditazione o lo yoga. Può far bene ad alleviare lo stress anche l’attività fisica o dedicarsi ad un hobby che possa fornire una pausa piacevole dallo studio. Non va sottovalutata, poi, l’importanza del sonno, ma soprattutto, dell’alimentazione. Secondo il medico e nutrizionista Ciro Vestita, docente dell’Università di Pisa, seguire una specifica alimentazione aiuterebbe i maturandi ad affrontare meglio lo stress.

Dieta del maturando: in cosa consiste

Come ha evidenziato il medico e nutrizionista Ciro Vestita, docente dell’Università di Pisa, seguire una specifica alimentazione aiuterebbe gli studenti a tenere a bada lo stress che comporta la sfida della maturità.

In particolare, Vestita sostiene che andrebbe seguita: “Una dieta che sia ricca di carboidrati, ossia pane, pasta e riso […]”. Questo principalmente perché: “La benzina del nostro organismo è il glucosio che, sebbene si trovi anche nelle proteine, viene fornito soprattutto dai carboidrati di cui bastano quantità molto minori. Dobbiamo dare ai maturandi nutrimenti di immediata ricezione come il riso, la frutta, la pasta e soprattutto i legumi che sono la fonte più importante di vitamine e Sali minerali”. Mangiare questi alimenti contribuisce al benessere della funzione cerebrale e dona energia. Al contrario, andrebbe evitata l’assunzione eccessiva di caffeina.