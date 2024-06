La dieta dei Vip che sta spopolando in tutto il mondo: previeni il diabete e sconfiggi il colesterolo

Oggi vogliamo parlarvi di una delle diete più gettonate del momento, amata anche molto dai Vip, la quale vi aiuterà a prevenire diabete, colesterolo, obesità e così via. Ecco cosa dovete sapere.

Ci risiamo, la prova costume incombe e molti stanno cercando di correre ai ripari, con diete last minute e sessioni di fitness interminabili. Tralasciando il fatto che questi metodi drastici non fanno altro che privilegiare il classico effetto yo-yo, sarebbe meglio seguire un corretto schema alimentare ogni giorno.

È stato constatato come, seguire una dieta bilanciata, nella quale sono presenti tutti i tipi di alimenti, semplicemente dosati in maniera corretta, possa non solo far dimagrire ma anche evitare di riprendere i chili in eccesso. In tutto ciò è previsto anche il classico giorno di sgarro dove, senza esagerare, possiamo darci anche alla pazza gioia ( sempre con moderazione, però).

Ovviamente, non esiste dieta senza attività fisica costante e la giusta idratazione giornaliera. Tra i vari metodi in voga attualmente, sicuramente questa dieta potrebbe fare al caso vostro, è la preferita dei Vip e vi aiuterà a prevenire il diabete e contrastare il colesterolo cattivo.

La dieta preferita dai Vip

Prima di proseguire volevamo farvi una piccola premessa, ricordatevi sempre che prima di iniziare una qualunque dieta, sarebbe sempre meglio chiedere consiglio al vostro medico curante, il quale, conoscendo la vostra situazione clinica, saprà indirizzarvi verso uno schema alimentare più in linea per voi.

Inoltre, evitate le diete fai da te, trovate online dove vi viene suggerito di praticare intere giornate di digiuno, alimentandovi poco e niente, perché sì è vero, saranno più veloci ma oltre a farvi riprendere il doppio dei kg persi dopo, potrebbero portarvi scompensi e problemi di salute gravi. Sempre meglio farsi seguire da un esperto del settore che saprà aiutarvi a tornare al vostro peso forma.

Il metodo 5:2

Detto ciò, oggi vogliamo suggerirvi una dieta molto gettonata in questo periodo, seguita da moltissimi Vip. Jennifer Aniston e Flavio Briatore sono solo due tra i vari personaggi illustri, che seguono il digiuno a intermittenza. Ci sono vari schemi da seguire, quello dove si pratica un giorno solo di digiuno a settimana, altri dove si salta un solo pasto al giorno e infine il metodo 5:2.

Ed è proprio in merito a quest’ultimo che ci vogliamo soffermare oggi. Questo schema si basa su 5 giorni a settimana in cui mangiare normalmente, ovviamente in maniera sana e bilanciata, seguiti da due giorni a settimana dove si introduco massimo 500 Kcal in tutta la giornata. In queste due giornate dovrete prediligere verdura, alcuni tipi di frutta, proteine e bere molta acqua o tisane, in modo da avere la sensazione di sazietà. Questa dieta aiuta a prevenire diverse patologie tra cui diabete e colesterolo alto. Qualora il vostro medico curante non avesse nulla da obiettare a questo metodo, potrete provare anche voi, mal che vada vi sarete depurati per qualche settimana.