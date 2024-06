Dubai non è più solo un sogno | 5 giorni e volo diretto a soli 300 euro

Viaggiare è un’esperienza molto emozionante, ancor di più se la meta è Dubai e ad un prezzo davvero bassissimo.

Viaggiare è un’esperienza emozionante in grado di cambiare, non solo psicologicamente ma anche fisicamente, la vita di tutti. Ogni viaggio non ci permette solo di conoscere nuovi ambienti, culture e tradizioni, ma offre diversi benefici al corpo e alla mente.

Innanzitutto, ci permette di staccare la spina dalla routine quotidiana consentendoci di prendere più consapevolezza di noi stessi al fine di tornare a casa carichi di nuova energia. In più, diverse ricerche hanno dimostrato che chi viaggia riconfigura il proprio cervello, grazie all’incontro con nuove persone, nuove culture e prospettive di pensiero. In particolare, da uno studio condotto dalla “Happiness 360 Conference” in collaborazione con il “UN’s World Tourism Organization” è emerso che le persone più felici del pianeta sono quelle che viaggiano di più.

Le destinazioni possono essere le più disparate, ma una delle mete più ambite dai turisti di tutto il mondo è, senza dubbio, Dubai anche se a causa dei costi parecchio elevati, spesso, resta solo un sogno. Fortunatamente, ci sono diverse offerte da sfruttare al volo che consentono di viaggiare verso gli Emirati Arabi, senza spendere un capitale.

Organizzare un viaggio a Dubai non è più solo un sogno

Dubai è tra le destinazioni più gettonate tra i turisti di tutto il mondo. Con i suoi imponenti grattacieli e le sue enormi spiagge di sabbia bianca dove si alternano monumenti storici e i tradizionali souk, questa città è una meta che fa gola a molti.

Tuttavia, organizzare un viaggio per Dubai può essere parecchio costoso, per questo, in tanti ci mettono una pietra sopra. Fortunatamente, esistono diverse soluzioni grazie alle quali è possibile fare una indimenticabile vacanza a Dubai senza spendere un capitale.

Offerte vacanze a Dubai

Chi pensa che organizzare una vacanza a Dubai con un budget limitato sia impossibile si sbaglia di grosso! Sul web, infatti, non è raro trovare degli ottimi pacchetti per Dubai durante la stagione estiva. Dovete sapere, poi, che si può iniziare il viaggio direttamente dal nostro Paese.

Partendo da Roma, ad esempio, con volo diretto A/R per la vicina Abu Dhabi e soggiorno di 4 o 7 notti con trattamento mezza pensione presso l’Holiday Inn Express Jumeirah, costa poco più di 350 euro. Le date di partenza dono tante ed è possibile approfittare di vantaggiosi last minute fino a dicembre. Insomma, vale la pena dare un occhiata, così che, Dubai non resti solo un sogno!