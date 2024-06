Mal d’auto: l’incubo di chi deve mettersi in viaggio in estate | Lo combatti con un prodotto presente in casa

Per chi soffre il mal d’auto, viaggiare può essere un vero e proprio incubo. Fortunatamente, esiste un rimedio semplicissimo per sbarazzarsene.

La chinetosi, più comunemente conosciuta come mal d’auto, è una condizione parecchio frequente e colpisce viaggiatori di tutte le età, in particolare i più giovani con età compresa tra i 2 e i 12 anni. Sebbene tenda a migliorare con la crescita, chi soffre di chinetosi manifesta sintomi come nausea, malessere generale e vomito anche quando si viaggia su mezzi di trasporto diversi dall’auto, come treni, aerei, navi o autobus.

Sono oltre 6 milioni gli italiani che soffrono di mal d’auto e la maggior parte di noi lo ha certamente sperimentato almeno una volta nella vita. Il malessere arriva quando il cervello riceve dagli occhi, dall’orecchio interno, che sottende al controllo dell’equilibrio, e dai sensori muscolari che forniscono informazioni relativamente alla posizione del corpo nello spazio, informazioni contrastanti.

Fortunatamente, contrastare il disturbo è possibile. Una buona strategia è agire prima di mettersi in viaggio o, comunque, anticipare l’inizio dei sintomi. Ovviamente, esistono dei farmaci ad hoc per contrastare il mal d’auto, ma è possibile sbarazzarsene anche con dei semplicissimi rimedi totalmente naturali.

Come evitare il mal d’auto

Come abbiamo anticipato, per evitare il mal d’auto è anzitutto importante agire prima di mettersi in viaggio o, comunque, prima che i sintomi si manifestino. In commercio, esistono diversi farmaci ad hoc per contrastare la chinetosi, tuttavia, il mal d’auto può essere efficacemente contrastato anche senza necessariamente ricorrere ai medicinali.

Per gestire il malessere può essere utile distrarsi mentre si è in viaggio, ad esempio, fissando l’orizzonte oppure ascoltando musica. Meglio, invece, evitare di leggere o guardare il cellulare. Qualora non dovesse bastare, è possibile fare ricorso ad un rimedio “casalingo” totalmente naturale: il succo di limone.

Succo di limone per sbarazzarsi della chinetosi

Anche se in pochi lo sanno, il succo di limone è un efficace rimedio contro il mal d’auto. Un recente studio scientifico ha evidenziato come l’aroma del limone contribuisca ad alleviare il senso di nausea e il vomito. Praticamente, per sbarazzarsi dei fastidiosi sintomi del mal d’auto, basterebbe inalare il profumo di questo agrume.

Grazie, poi, al suo contenuto di acidi neutralizzanti che aiutano la digestione e “calmano” lo stomaco, anche il succo è un validissimo alleato contro la chinetosi. Dunque, per evitare che i lunghi viaggi estivi diventino un vero e proprio incubo, meglio spremere il succo di un limone fresco in un bicchiere d’acqua, magari, aggiungendo un pizzico di sale consumandone piccoli sorsi durante il viaggio.