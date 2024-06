Inizia il caldo e c’è bisogno di dissetarsi: ingredienti freschi per bevande economiche | Ecco come essere cool senza svenarsi

Per combattere le alte temperature della stagione estiva è fondamentale idratarsi correttamente. Ecco come ottenere bevande fresche e dissetanti, senza spendere troppo.

Il caldo della stagione estiva mette a dura prova tante persone, per questo, è fondamentale prendersi cura del proprio corpo. La prima mossa utile ad affrontare al meglio queste giornate particolari è idratarsi adeguatamente. Assumere la giusta quantità di liquidi contribuisce efficacemente a sbarazzarsi dello stress causato dalle alte temperature e dall’afa.

Come ha evidenziato il Prof. Umberto Solimene, Presidente del Centro di Ricerche in Bioclimatologia Medica, Medicina Termale e Scienze del Benessere dell’Università degli Studi di Milano ed esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino, avere una corretta idratazione è la prima regola, considerato che a causa delle alte temperature e dell’afa, aumenta la sudorazione corporea con la conseguente perdita di liquidi e sali minerali, preziosi per il nostro organismo. Dunque, il Prof. Solimene raccomanda: “Dobbiamo reintegrare frequentemente questi elementi indispensabili per evitare di incorrere in un deficit idrico […]”.

Insomma, bere un’adeguata quantità d’acqua è indispensabile al buon funzionamento dell’organismo e aggiungendo qualche ingrediente è possibile creare da soli delle bevande deliziose che ci dissetino durante le giornate più afose.

Bevande fresche “fai da te”

Una regolare assunzione di acqua consente all’organismo di svolgere correttamente determinate funzioni. Dunque, bere acqua è importante sempre, ancor di più durante la stagione estiva, quando il caldo e l0afa mettono a dura prova il nostro corpo. Secondo gli esperti, per stare bene l’ideale sarebbe assumere almeno 2 litri di acqua al giorno, mentre, suggeriscono di stare alla larga da bibite zuccherate e bevande alcoliche.

Se proprio vogliamo una bevanda alternativa all’acqua, una buona soluzione potrebbero essere gli “infused waters”. Si tratta di acque aromatizzate naturali fatte in casa e preparate con frutta fresca ed erbe aromatiche.

Come realizzare gli “infused water”

Gli infused water rappresentano una valida e più gustosa alternativa all’acqua. Tra l’altro sono semplicissime da realizzare e basta avere a disposizione solo della frutta fresca e delle erbe aromatiche. Ad esempio, è possibile realizzare una gusta acqua di fragole, aggiungendo 5 fragole e qualche foglia di stevia ad un litro di acqua. Chi lo preferisce può sostituire le fragole con dei pezzetti di anguria, con dei mirtilli o lamponi.

Buona e rinfrescante è anche l’acqua di cetrioli e limone. In questo caso basta aggiungere quattro o cinque fettine sottili di cetrioli, due o tre fette di limone e qualche fogliolina di menta. Insomma, è possibile realizzare acqua aromatizzate per tutti i gusti. Basta solo conservarle in frigorifero da 1 a 12 ore prima di berle e godere di tutti i loro benefici.