Solo 150 € per un week end di coppia a Budapest cullati dal Danubio | Un’esperienza indimenticabile amica del risparmio

Volete passare un week end da sogno che siate in coppia o da soli a Budapest? Sarà un’esperienza indimenticabili, cullati dal Danubio, beneficiando di tutto quello che la città ungherese avrà da offrirvi.

Ci siamo, l’estate è arrivata e sono molti i vacanzieri che stanno già pensando alle prossime vacanze o anche solo i vari week end da qui ad agosto da prenotare, grazie ai quali vivranno strepitose avventure. Badate bene che le offerte si trovano sia che siate in coppia o single o una famiglia numerosa, basta solo cercare.

Per trovare un’occasione last minute è opportuno che voi decidiate innanzitutto se volete restare in Italia o andare all’Estero, solo così potrete dirigervi al sito migliore e scorrere tra le varie possibilità che vi vengono proposte.

Se quest’anno volete optare per una location fuori dai confini nazionali, siamo qui a proporvi un week end da sogno in una città romantica. Con solo 150 euro potrete ammirare le bellezze che Budapest avrà da offrirvi.

Week end di coppia a Budapest

Sperando di farvi cosa gradita, prima di parlarvi della super offerta per un week end da sogno a Budapest, volevamo darvi qualche idea di cosa vedere, in modo che possiate partire con un itinerario già alla mano. Siccome parliamo di fine settimana, non avrete molto tempo per girarla tutta, per questo potreste per esempio recarvi nel centro della capitale ungherese, precisamente in via Andrassy e da li, lasciarvi incantare da tutti i vari monumenti, opere e luoghi pubblici da visitare.

Inoltre non potrete non vedere il Palazzo Reale e proseguire fino al Ponte delle Catene, passeggiando così lungo il Danubio. Vi basterà comunque fare una ricerca in rete per trovare altre indicazioni, con anche i luoghi da visitare e le specialità da assaggiare.

Prenota e prepara le valigie

Ed eccoci giunti alla parte che più vi interessava conoscere. Dunque, chi vuole partire per un week end che sia in coppia o da soli nella magica città di Budapest, con pacchetti che partono dai 150 euro? Se l’idea vi aggrada, recatevi sul sito piratinviaggio.it e scoprite il pacchetto che hanno riservato per voi.

Nell’offerta è inclusa: “Volo a/r + 3 notti con colazione in elegante boat hotel 3* ormeggiato sul Danubio, da giugno a settembre”, come recita la loro descrizione. Se siete interessati, visionate la sezione delle “informazioni e prenotazioni” e non fatevi scappare questa super offerta anche perchè non si sa fino a quando durerà e soprattutto a questo prezzo.