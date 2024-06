Goditi la frescura senza consumare nulla: con questo trucco dici addio al condizionatore e risparmi più di 500 euro in bolletta

Combattere il caldo e l’afa della stagione estiva con metodi economici è possibile. Ecco come stare al fresco senza spendere un solo euro.

Oltre al condizionatore e il ventilatore, che consumano una grossa quantità di energia aumentando il peso delle bollette, oltre che la produzione di gas serra, esistono diverse alternative per combattere l’afa, in economia e senza mettere a rischio la nostra salute e quella dell’ambiente. Si tratta di rimedi totalmente naturali, piccoli accorgimenti che permettono di affrontare il caldo senza soffrire.

La prima regola per non farsi sopraffare dal caldo è idratarsi correttamente. Bere una giusta quantità di acqua (almeno due litri al giorno) e preferire pasti a base di frutta e verdura consente al nostro corpo di affrontare al meglio la routine quotidiana anche durante le giornate torride. Meglio poi, evitare di uscire nelle ore più calde (dalle 12 alle 17) e preferire vestiti con tessuti freschi e naturali. Per godersi la frescura anche in casa, meglio tenere le tapparelle abbassate quando il sole batte forte e aprirle nelle ore in cui cala il sole. Nelle ore serali, la temperatura tende a calare anche sensibilmente, per cui, è il momento migliore per far cambiare aria.

Infine, anche se in pochi lo sanno, un’altra buona soluzione per combattere l’afa in casa è ospitare delle piante. Con i loro infiniti benefici, le piante da arredamento, sono un valido alleato anche contro le alte temperature. Vediamo perché e quali scegliere per godersi la frescura senza spendere un solo euro.

Ritrova la frescura con le piante da arredamento

Chi vuole restare al fresco, senza necessariamente utilizzare costosi ed inquinanti sistemi di climatizzazione, ha a disposizione diversi rimedi. Tra questi, le piante di arredamento.

Il motivo è molto semplice: grazie alle loro foglie, le piante sono in grado di assorbire il calore ed emettono acqua attraverso il processo di evapotraspirazione, che raffredda sia la pianta che l’aria circostante.

Quali piante scegliere per una casa freschissima

Alcune piante più di altre sono un valido alleato contro la calura estiva. In particolare, tra le piante anti – afa per eccellenza troviamo:

• Aloe Vera

• Palma Areca

• Ficus Benjamin

• Dieffenbanchia

• Sansevieria

• Lavanda

• Aglaonema

• Dracaena Fragrans

• Felce.

Queste piante oltre a donare una casa fresca, sono un vero e proprio toccasana per la nostra salute. In più, arredano casa donandole un incredibile effetto green!