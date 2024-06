Perdi 400 € se usi la lavatrice così | È ora di cambiare le tue abitudini

Questa abitudine adottata spesso quando si usa la lavatrice, potrebbe farvi spendere fino a 400 euro in più dal vostro budget di casa. Sarà meglio cambiare abitudini, in quanto questa, potrebbe essere deleteria.

La lavatrice è una di quelle invenzioni rivoluzionarie che da quando ha fatto il suo ingresso nel mercato, ha migliorato la vita di tutti e anche di molto. Pensate ai racconti delle nostre nonne o bisnonne, di quando dovevano andare al fiume a lavare i vestiti o comunque tutto a mano nel lavandino di casa.

Con questo utilissimo elettrodomestico, questo problema è stato risolto, in quanto basta caricare i vestiti da lavare dentro al cestello, selezionare il corretto programma, mettere il detersivo che più vi aggrada e lasciarla agire per il relativo tempo selezionato, in base al programma scelto.

In questa maniera, tutti quanti donne, uomini e anche adolescenti (bambini ci sembra un pò esagerato), possono occuparsi del bucato senza fare particolari danni. Una volta capito come dividere i mucchi di vestiti e il tipo di programma consono è tutto in discesa.

Eppure c’è una particolare abitudine che se da una parte può agevolarvi dall’altra potrebbe portarvi gravi conseguenze a livello economico in generale. Se non cambiate modo di fare potreste addirittura arrivare a spendere 400 euro dal vostro budget mensile.

Se usate la lavatrice in questo modo perdete 400 euro

Quando acquistate una lavatrice potete scegliere tra diversi modelli con diverse funzionalità, per questo sarebbe meglio non farsi cogliere impreparati davanti ad una vastità di modelli tutti posti in fila nei negozi appositi. Ci sono diversi fattori che dovrete considerare, alcuni dei quali potrebbero farvi pensare di acquistare un modello più economico che non si adatta particolarmente con le vostre esigenze.

Inoltre è fondamentale acquistare una lavatrice con una buona classe energetica perché è vero, la pagherete di più inizialmente ma in realtà lavaggio dopo lavaggio, quei soldi li riprenderete tutti con il risparmio che vedrete in bolletta. Un altro aspetto da tenere in considerazione sono i decibel di rumorosità che può toccare l’apparecchio.

Cambiate programma

Una volta scelto il modello di lavatrice più consono con le vostre necessità è bene che capiate subito che il lavaggio rapido può essere veramente una pessima idea. Se fate un calcolo, 400 euro si fa presto a spenderli, tra le spese della bolletta, in quanto si chiede alla lavatrice di lavare velocemente e in poco tempo, ci sono anche quelle per la macchina, la quale potrebbe usurarsi prima e quella per i vestiti, in quanto i tessuti si deteriorano più velocemente, per lo stress eccessivo che subiscono i capi.

C’è anche da dire che con questa modalità di lavaggio, potrebbero rimanere tracce di detersivo sui capi che possono provocare allergie e irritazioni alla pelle. Quindi, cercate di usare il lavaggio veloce con parsimonia e soltanto quando avete pochi capi da lavare, in modo da essere sicuri che il detersivo verrà risciacquato completamente.