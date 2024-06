1000 € per fare delle lunghe passeggiate all’aria aperta: è la nuova moda | Approfittane anche tu, guadagni e migliori la salute

Passeggiare all’aria aperta non è solo un toccasana per la salute, ma anche per il portafogli. Ecco come guadagnare 1000 euro semplicemente camminando.

Camminare all’aria aperta è un’attività divertente e permette di ottenere una lunga serie di benefici per il corpo e per la mente. Innanzitutto, migliora la circolazione sanguigna e la mobilità articolare. Avere l’abitudine di passeggiare all’aria aperta apporta benefici anche al funzionamento dell’intestino e del metabolismo. Una semplice camminata consente di bruciare calorie, quindi, aiuta a tenere sotto controllo il peso corporeo.

Ma i benefici della passeggiata non si limitano al corpo, ma riguardano anche il cervello e la mente. Secondo diverse ricerche scientifiche, questa attività fisica aiuta a lottare contro la negatività, ad alleviare lo stress e anche a combattere la depressione. Insomma, camminare è un vero e proprio toccasana, stimola un miglioramento della salute e del benessere personale.

In più, recentemente, camminando si può guadagnare un bel gruzzoletto. Chi in questo momento sta storcendo il muso, deve sapere che esistono diverse app che retribuiscono gli utenti per la loro attività fisica quotidiana, soprattutto, per camminare. Di seguito tutti i dettagli.

Le app che ti pagano per camminare

Guadagnare soldi camminando, può sembrare un’utopia, eppure, negli ultimi anni è cresciuto il numero delle app che pagano per camminare.

Tra le più note e utilizzate, senza dubbio, WeWard, un software il cui funzionamento è piuttosto simile a quello dei social network. WeWard, infatti, permette di seguire i propri amici, invitare nuovi contatti e sfidarli a compiere il maggior numero di passi. Una volta convalidate le soglie raggiunte, a fine giornata, si ottengono dei ward, ovvero, delle monete digitali associate ad un valore economico che potranno essere trasferite direttamente sul conto corrente, tramite bonifico, oppure, devolute in beneficenza.

Le migliori app per fare soldi con i tuoi passi

WeWard è, certamente, l’app più nota, ma esistono altre app parecchio interessanti che ti consentono di fare soldi camminando. Un’altra, ad esempio, è Movecoin. In questo caso, è possibile non solo guadagnare in base ai passi, ma anche per gli spostamenti in bicicletta. Il ricavato, però, non può essere trasferito sul conto ma può essere utilizzato esclusivamente per lo shopping online, per pagare le tasse o per acquistare i biglietti dei mezzi di trasporto pubblico.

Molto interessante e, particolarmente, adatta per chi ama lo sport è Runtopia. In questo caso il guadagno può essere impiegato su uno dei tanti e – shop disponibili nel catalogo, in compenso, offre la possibilità di avere un piano di allenamento adatto alla propria preparazione fisica.