La GDO non vuole che si sappia: troppi prodotti uguali, ma costi diversi | Ti ingannano e ti fanno spendere di più: se fai attenzione risparmi 1500€ all’anno

Tra gli scaffali dei supermercati c’è una grossa quantità di prodotti simili, ma con prezzi anche molto differenti. Vediamo allora, come risparmiare senza rinunciare alla qualità.

La voce dedicata alla spesa familiare ha un significativo impatto sul budget di ogni famiglia italiana. Ecco perché risparmiare può fare una grossa differenza. Certo, in un periodo di forti rincari può sembrare piuttosto difficile, ma adottando qualche piccolo accorgimento è possibile.

Una prima mossa, anche piuttosto efficace, per risparmiare qualche euro, è arrivare nel punto vendita con un elenco precedentemente definito di ciò che realmente ci occorre. In altre parole, meglio fare una lista della spesa prima di andare al supermercato e cercare di rispettarla, evitando di acquistare prodotti che non rientrino tra quelli necessari.

Per evitare di spendere del dovuto, è meglio poi dedicare il giusto tempo a questa operazione. La fretta è cattiva consigliera e potrebbe spingere ad acquistare prodotti più costosi di altri, anche se di stessa qualità. Gli scaffali dei supermercati sono pieni zeppi di articoli simili, ma con prezzi anche molto diversi. Ecco perché è bene avere il tempo a disposizione per controllare bene le etichette.

Come evitare di spendere troppo per la spesa, senza rinunciare alla qualità

Fare la spesa è diventato sempre più oneroso dal punto di vista economico, ma la colpa non è da attribuire solo all’impennata dei prezzi di beni e servizi. Infatti, a complicare l’impresa di far quadrare conti delle famiglie italiane ci si mettono anche alcune “strategie” nella GDO.

Ad esempio, non è raro che tra gli scaffali dei supermercati vengano proposti prodotti simili con prezzi molto differenti. Ecco perché, per risparmiare senza rinunciare alla qualità, è importantissimo leggere le etichette. Una volta stabilito che la qualità di un prodotto che costa meno è buona esattamente come un altro con prezzo più alto, non avere dubbi e compra quello che costa meno.

Altri stratagemmi per risparmiare sulla spesa

Con alcuni accorgimenti, come valutare più alternative ai prodotto, fare una lista della spesa, prendersi il giusto tempo da dedicare a questa operazione, è possibile risparmiare, in termini percentuali, anche fino al 70%.

Una buona abitudine per risparmiare ancora è confrontare offerte e supermercati. Valutando i volanti, reperibili facilmente anche online, sarà più facile capire cosa comprare e dove. Spesso, uno stesso prodotto viene proposto a prezzi anche molto differenti. Basta un po’ di pazienza e attenzione per garantirsi un notevole risparmio, senza rinunciare alla qualità.