Vacanze, ti bastano 400€ per vivere come uno sceicco: hotel 5 stelle e 7 notti da sogno | Qui sì che torni in Italia riposato

Chi non ha ancora deciso dove trascorrere le proprie vacanze estive, farebbe bene a prendere in considerazione una meta da ricchi ad un prezzo bassissimo. Ecco come fare.

Chi non ha ancora deciso dove trascorre le proprie vacanze estive, farebbe bene a prendere in considerazione Dubai. Un viaggio nella capitale degli Emirati Arabi è il sogno di tanti, tant’è che negli ultimi decenni è diventata una meta ambitissima da tanti turisti in ogni parte del mondo.

Il grattacielo più alto del mondo, i tantissimi alberghi di lusso, gli enormi parchi acquatici, le spiagge bellissime, lo sci sulla neve a pochi minuti dal resto, la sua incredibile storia e tanto altro, hanno reso Dubai una città imparagonabile a qualsiasi altro angolo del pianeta.

Tuttavia, organizzare un viaggio non è alla portata di tutte le tasche, ragion per cui, questo sogno resta spesso chiuso nel cassetto. O almeno fino ad ora! Ecco come visitare la capitale degli Emirati Arabi spendendo pochissimo.

Come andare a Dubai spendendo pochissimo

Dubai è una città unica al mondo e visitarla è il sogno di tantissimi turisti in ogni angolo del pianeta. Secondo, chi ci è stato, la capitale degli Emirati Arabi merita di essere visitata prima o poi, ma quanto costa? Ebbene, organizzare un viaggio a Dubai non è propriamente alla portata di tutte le tasche.

Dovete sapere, però, che non mancano le offerte per andarci spendendo davvero poco. Se, ad esempio, ti dicessimo che per una settimana a Dubai non spenderesti più di 400 euro ci crederesti?

Organizzare un viaggio a Dubai low cost

Visitare Dubai spendendo pochissimo è davvero possibile. Tra le occasioni proposte sul web, è possibile trovare pacchetti da 4 o 7 notti, trattamento mezza pensione in hotel 5 stelle e centro benessere a completa disposizione. In più, è previsto anche il volo diretto A/R per Abu Dhabi a soli 425 euro a persona. Sono tantissime le date tra cui scegliere fino a dicembre. Potrai trovare tutto ciò che ti serve sul sito piratinviaggio.it.

Allora cosa aspetti? Prepara la tua valigia per vivere un’esperienza superlativa, col sole che tramonta tra le dune del deserto e una città unica grazie al suo incredibile contrasto tra storia e modernità. Il nostro consiglio, però, è quello di raccogliere un po’ di informazioni prima di partire per Dubai. Ad esempio, può essere utile conoscere qualche dettaglio sull’assicurazione sanitaria, sul meteo, sul tipo di abbigliamento da indossare, sulla moneta e sul mondo arabo in generale.