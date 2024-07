Piante in casa, non sprecare risorse: curale in questo modo | Risparmi un botto a fine mese e dureranno in eterno

Le piante in casa non hanno solo un aspetto decorativo, ma offrono diversi benefici. Ecco come curarle al meglio, evitando inutili sprechi.

Le piante in casa non sono solo belle da vedere, ma hanno diversi effetti benefici sulla nostra salute. Grazie alle loro proprietà, infatti, riescono a trasformare le nostre abitazioni in spazi più salubri. Sono in grado di purificare l’aria, sono valide alleate contro l’afa estiva ed hanno proprietà isolanti acustici che contribuiscono ad attenuare i rumori.

Ovviamente non è tutto. Ebbene sì, perché prendersi cure delle proprie piante da interno influenza positivamente il nostro stato di salute fisico e mentale. Solo per citare alcuni plus, avere un’oasi indoor riduce lo stress e l’ansia, allevia fatica e stanchezza, combatte il mal di testa e migliora l’umore.

Ecco perché è importante curarle al meglio. In quanto esseri viventi, le piante necessitano delle migliori cure e attenzioni per crescere rigogliose e in salute. Vediamo allora come prendersi cura delle piante in casa, evitando inutili sprechi.

Piante in casa: come curarle al meglio

Per avere una perfetta osai indoor è importante dedicare cure e attenzioni alle piante. Per farlo, il primo importante passo è informarsi bene riguardo le cure di cui ogni pianta necessita. Ricordiamo sempre che ogni pianta si differenzia dalle altre, non solo per estetica, ma anche per le modalità di cura di cui ha bisogno. Occhio, poi, all’esposizione al sole. Mentre alcune specie hanno bisogno dei raggi solari, per altre possono essere addirittura dannosi.

Per avere delle piante in perfetta forma, non va trascurata la pulizia delle foglie (che va fatta almeno un paio di volte al mese) e lo spazio di cui hanno bisogno. Dunque, controllare di tanto in tanto che il vaso che le ospita sia abbastanza grande per consentire loro una buona crescita. Infine, anche se può sembrare banale, è fondamentale innaffiare le nostre piante da appartamento correttamente e con estrema cura. In questo modo, non sarà solo la pianta a trarne beneficio, ma anche l’ambiente e il nostro portafogli.

Come innaffiare correttamente le piante

Innaffiare nel modo giusto le piante in casa, fa bene a loro, all’ambiente e al nostro portafogli. Per innaffiare al meglio le nostre piante e risparmiare fino al 50% di acqua è bene, anzitutto, verificare se effettivamente la pianta ne ha bisogno.

Una buona soluzione è utilizzare un sistema a pioggia, magari, recuperando sia l’acqua del lavaggio di frutta e verdura che quella utilizzata per scaldare le verdure (ovviamente priva di sale e a temperatura ambiente). Con questi piccoli accorgimenti, avremo delle piante in salute, senza sprecare acqua né soldi.