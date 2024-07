Lavatrice, è tutta una truffa: non è vero che risparmi | Se utilizzi questo programma pagherai 400 € in più in bolletta

La lavatrice è un elettrodomestico indispensabile in ogni casa, ma è anche tra quelli più “energivori”. Vediamo come usarla senza appesantire troppo le bollette.

La lavatrice è un elettrodomestico indispensabile in ogni casa, tuttavia, rientra senza dubbio tra quelli più “energivori”. Secondo quanto pubblicato dall’ENEA, in base alla classe energetica di appartenenza, una lavatrice consuma tra i 154 kWh e i 290 kWh che, tradotto in soldoni, significa un costo che va dai 28 ai 65 euro annui.

Oltre alla classe energetica di appartenenza, ad incidere sui consumi della lavatrice anche la gestione del carico. L’elettrodomestico non dovrebbe entrare in funzione con un cestello mezzo vuoto (sarebbe uno spreco), ma anche sovraccaricarlo non è assolutamente un bene. Occhio, poi, anche alla temperatura impostata. Più elevata è la temperatura dell’acqua e maggiori sarà la spesa in bolletta.

Non va, inoltre, sottovalutata neanche l’importanza della scelta del programma di lavaggio del bucato. Ebbene sì, avete capito benissimo. Ad esempio, in molti consigliano il un programma in particolare per risparmiare, ma è davvero così?

Come ridurre i consumi della lavatrice

La lavatrice è tra gli elettrodomestici che più incidono sui costi delle utenze di casa. Tuttavia, se utilizzata con accortezza è possibile abbattere in modo significativo la spesa. Ad esempio, una buona abitudine per ridurre le spese, potrebbe essere quella di utilizzare l’elettrodomestico durante le ore in cui l’elettricità costa meno.

Meglio, poi, evitare il prelavaggio quando non effettivamente necessario o, in alternativa, si può avviare il ciclo di lavaggio e metterlo in stand by dopo qualche minuto, lasciando in ammollo i capi per un’oretta circa. In molti, poi, consigliano l’utilizzo del programma Eco, ma è davvero così? Scopriamolo.

Il programma Eco fa davvero risparmiare?

Contrariamente al pensiero comune, impostare il programma Eco alla lavatrice non è sempre conveniente. Come è emerso da una recente analisi condotta dalla rivista Altroconsumo, i risultati del programma Eco non sarebbero sempre così soddisfacenti. In particolare, dopo aver messo alla prova 12 lavatrici, l’efficacia del lavaggio non è stato affatto apprezzabile, soprattutto, sui capi mediamente sporchi. Così che, si rendeva necessario rilavare i capi con un programma differente.

In altre parole, il rischio ad utilizzare il programma Eco è un maggiore consumo energetico e il deterioramento dei capi di abbigliamento. Il discorso cambia nel caso in cui i capi non siano eccessivamente sporchi. Normalmente, infatti, è indicato l’utilizzo del programma Eco, soprattutto, per il lavaggio di biancheria di cotone con un grado di sporco normale.