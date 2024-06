1000 € per la nascita di tuo figlio: se hai questo ISEE ti conviene richiederlo | Un bonus così non si era mai visto prima

Oltre che essere una immensa gioia, la nascita di un figlio offre la possibilità di ottenere un bonus mai visto prima. Ecco come ottenerlo.

L’arrivo di un figlio regala emozioni indescrivibili, ma significa anche avere maggiori responsabilità e affrontare più spese. Per questa ragione, sono diverse le misure introdotte, volte ad aiutare i genitori per alleggerirli dal peso dei costi da sostenere.

Primo fra tutti, senza dubbio, l’Assegno Unico per i figli a carico, il contributo riconosciuto a tutte le famiglie, dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni di età, indipendentemente dall’ISEE. Un’altra misura piuttosto nota e utile è il bonus nido, riconosciuto ai genitori di bambini di età inferiore a 36 mesi per coprire le spese per asili nido pubblici e privati o per l’assistenza domiciliare. Non va dimenticato, poi, il contributo per l’acquisto dei libri scolastici, il bonus campi estivi e quello per i viaggi di istruzione.

Un’altra misura molto utile ai genitori è anche il bonus nascita, ovvero, il contributo erogato ai neo genitori o a chi esercita la patri potestà. Come per molti altri bonus, anche il bonus nascita non è riconosciuto a tutti, ma solo a chi soddisfa determinati requisiti. Vediamo allora, a chi spetta e come ottenerlo.

Bonus nascita 2024: a chi spetta

Come abbiamo anticipato, tra le misure che hanno l’obiettivo di sostenere le famiglie con figli a carico, anche il cosiddetto bonus nascita. Come per tanti altri bonus, però, il diritto ad usufruire del beneficio è concesso esclusivamente a chi soddisfa determinati requisiti.

Nello specifico, il bonus è riconosciuto ai neo genitori siciliani che hanno un ISEE non superiore a 3 mila euro. Grazie a uno stanziamento di quasi 1,5 milioni di euro, l’importo erogato sarà pari a 1.000 euro per ogni neonato.

Come ottenere il bonus nascita 2024

Il bonus nascita 2024 di 1000 euro viene riconosciuto ai neo genitori residenti in Sicilia per ogni figlio nato. Tuttavia, il contributo non scatta in automatico ma va presentata un’apposita domanda.

I genitori dovranno rivolgersi direttamente ai Comuni di residenza. Nello specifico, le richieste vanno presentate all’ufficio Servizi sociali del Comune di residenza. Per scaricare il modulo da compilare basta visitare il sito regione.sicilia.it e seguire il percorso: Home > Istituzioni > Servizi informativi > Decreti e direttive > Bonus figlio approvazione avviso pubblico relativo ai criteri e alle procedure per la presentazione delle istanze.