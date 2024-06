Intesa Sanpaolo ti mette in guardia: rischio frodi e notifica in App | Ti ritrovi con il conto svuotato

Allo scopo di tutelare i propri clienti, Intesa Sanpaolo sta inviando una comunicazione per metterli in guardia da questo pericolo.

Le truffe online sono ormai all’ordine del giorno e diventano sempre più difficili da identificare, soprattutto, per i meno esperti. Dal phishing allo smishing, con l’utilizzo di tecniche sempre diverse e più evolute, i cybercriminali mietono ancora numerose vittime.

Cadere nella trappola di questi malfattori espone a diversi rischi. In molti casi, tentano di rubare i nostri dati personali, altre volte riescono a svuotare il conto della malcapitata vittima in pochi secondi.

Per questa ragione è importante, anzitutto, agire con prudenza e riconoscere i principali campanelli d’allarme. Intesa Sanpaolo che da sempre si è mostrata particolarmente attenta alla sicurezza dei propri clienti, ha avviato una campagna di sensibilizzazione sull’argomento. Ecco l’allerta lanciata dall’istituto e i consigli per evitare di cadere in trappola.

L’allerta di Intesa Sanpaolo

Le trappole nel web si stanno evolvendo sempre di più rendendo spesso difficile individuarle tempestivamente. Per tale ragione sono diverse le aziende note e gli istituti di credito che cercano di tutelare i propri clienti. Tra i più attenti alla sicurezza anche Intesa Sanpaolo che ha, recentemente, avviato una campagna di sensibilizzazione sull’argomento.

Nell’app di qualsiasi cliente, appare la comunicazione del Gruppo che si intitola “Sei al telefono con un operatore?”. Nel testo del messaggio si legge: “Fai attenzione alle truffe! Se sei stato contattato o hai ricevuto una richiesta di contatto da parte di un prestito operatore banca che ti chiede di effettuare videochiamate per mostrare codici QR o eseguire operazioni per mettere in sicurezza i tuoi fondo, stornare o revocare un bonifico, si tratta di una truffa”.

Truffa Intesa Sanpaolo: come proteggersi

Fingendosi al telefono operatori dell’Istituto di credito Intesa Sanpaolo, il gruppo di truffatori, cerca di ottenere il “pass” per svuotare i conti correnti degli ignari clienti. I malfattori sono estremamente credibili, per cui, non sono state poche le vittime.

Ecco perché l’Istituto raccomanda: “[…] Se credi di essere coinvolto, interrompi immediatamente il trasferimento di denaro, avvisa la tua banca e la Polizia di Stato”. Oltre alle telefonate è bene stare attenti alle false comunicazioni via e – mail o sms. In apparenza sembra scrivere la banca, ma si tratta solo di una trappola. Normalmente, queste comunicazioni contengono link a siti web contraffatti, anche se a prima vista identico in tutto e per tutto a quello ufficiale della banca.