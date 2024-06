Altro che condizionatore: con questo dispositivo stai fresco tutta l’estate e risparmi un botto | Da MD c’è l’occasione della vita

Con l’arrivo della calura estive nasce l’esigenza di correre ai ripari. Chi non ama il condizionatore, farebbe bene a valutare questa valida e più economica alternativa.

Quando l’impennata delle temperature non lascia scampo, è normale avere la sensazione quasi di soffocare e avere un eccesso di sudorazione.

La canicola che contraddistingue le giornate estive fa soffrire davvero tutti, soprattutto, chi non ha la possibilità di sfruttare l’aria condizionata.

Per fortuna, ci sono diverse soluzioni per combattere il caldo senza avere un condizionatore. Si tratta di diverse alternative altrettanto valide che, oltretutto, consentono di risparmiare anche un bel po’.

Come combattere il caldo senza condizionatore

Durante la stagione estiva può capitare che la calura ci soffochi. Le temperature elevate, unite poi all’umidità, possono provocare un eccesso di sudorazione, giramenti di testa, nausea, crampi muscolari e senso di spossatezza. Nei casi peggiori, l’abbassamento della pressione sanguigna può aumentare il rischio di infarti, anche fatali. Ecco perché è necessario correre ai ripari. Ma come combattere il caldo senza utilizzare il condizionatore? Ebbene, le soluzioni sono diverse.

Ad esempio, quando fa molto caldo potrebbe essere una buona idea tenere le tapparelle abbassate e utilizzare delle tende termiche e isolanti, in modo da ridurre l’accumulo di calore in casa. Una buona soluzione per evitare che la nostra abitazione diventi un “forno”, è tenere spenti gli apparecchi elettronici non essenziali. Televisore, computer e così via, sprigionano un’enorme quantità di calore, per cui, tenerli spenti quando non servono aiuta a ridurre il calore, oltre che ad evitare inutili sprechi di energia.

Per chi, invece, proprio non riesce a fare a meno di dispositivi per rinfrescare l’aria in casa, ma non vuole ricevere bollette salatissime, una buona soluzione potrebbe essere il condizionatore portatile. In questo modo, si andrà a rinfrescare solo la zona della casa che ci interessa, evitando sprechi e bollette da paura. Attualmente, è possibile approfittare di un’interessante offerta nei punti vendita MD e acquistare il condizionatore portatile Zephir ZPC9000 al prezzo di 199 euro.

Condizionatore portatile MD: caratteristiche

Chi proprio non riesce a fare a meno del condizionatore ma non vuole spendere molto, farebbe bene ad approfittare della nuovissima offerta MD. Nei punti vendita del discount è possibile trovare il condizionatore portatile Zephir ZPC9000 al prezzo di 199 euro.

Il dispositivo è pratico e facile da usare, inoltre, garantisce elevate prestazioni senza incidere sulla bolletta dell’energia elettrica. Dotato di un telecomando che permette di gestire anche a distanza tutte le funzioni, dispone di due velocità di ventilazione e può essere regolato con un timer fino a 24 ore. Insomma, un’alternativa più che valida al tradizionale condizionatore a parete. Puoi approfittare dell’offerta fino al 16 giugno o, comunque, fino ad esaurimento scorte.