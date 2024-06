Le bollette della luce te le paga il Comune | Se abiti in queste città fai subito la domanda: scade l’8 luglio

Chi abita in questa città può dire addio alle bollette della luce. Ecco chi può sfruttare questa occasione entro l’8 luglio.

Sono state numerose le misure introdotte in questi anni per aiutare economicamente le famiglie meno abbienti ad affrontare il caro energia. Tra le più note, senza dubbio, il bonus Sociale, anche conosciuto come bonus bollette, che prevede uno sconto sulle bollette di luce e gas riconosciuto ai nuclei familiari in situazione di fragilità economica e sociale.

Lo sconto a cui si ha diritto varia in base all’indicatore ISEE e alla composizione del nucleo familiare. In linea generale, comunque, il valore ISEE non deve superare i 9.530 euro, salvo per le famiglie con almeno 4 figli a carico, per le quali il limite sale a 20 mila euro.

Come abbiamo anticipato, la misura ha l’obiettivo di alleggerire le famiglie in difficoltà dal peso del costo del gas, dell’energia elettrica e in alcuni casi dell’acqua, ma non è la sola ad aiutare gli italiani. In alcuni comuni, infatti, sono previsti altri aiuti in favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico. Vediamo dove si può dire addio alle bollette della luce.

Addio bollette della luce: in quale Comune sono previsti i contributi

Per far fronte all’impennata dei prezzi dell’energia, sono state diverse le misure introdotte dallo Stato italiano, in favore della famiglie meno abbienti. Ad affiancare le misure statali, ci sono anche diversi Comuni italiani che hanno stanziato dei fondi per alleggerire i nuclei familiari in difficoltà economica, dal peso del costo dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua.

E’ emblematico il caso del Comune di Bertinoro, che ha recentemente pubblicato un bando per la concessione di contributi a favore delle famiglie in situazioni di disagio economico per il pagamento delle bollette. Nello specifico, i cittadini che ne hanno diritto potranno accedere ai contributi per pagare acqua, luce, gas e affitto. Ecco quali sono i requisiti da soddisfare per ottenere il beneficio.

Come ottenere il contributo

Per ottenere l’aiuto del Comune di Bertinoro è necessario avere un ISEE non superiore a 15.563,86 euro ed essere residenti nel comune almeno dal 1° gennaio 2023 fino al momento dell’erogazione del contributo.

L’ente locale sostiene le famiglie anche per il pagamento dell’affitto, a patto che, il contratto sia regolarmente registrato e il locatario sia in regola con i pagamenti precedenti. E’ possibile presentare la domanda direttamente sul sito del comune fino all’8 luglio 2024.