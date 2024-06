NSA warning: spegni il tuo smartphone 4 volte al mese o saranno guai | I cybercriminali sono dietro l’angolo e perdi tutti i tuoi soldi

In molti non lo fanno, eppure, lo smartphone andrebbe spento, almeno periodicamente. In caso contrario, i rischi sono elevatissimi. Ecco perché.

E’ innegabile che i telefoni cellulari siano diventati strumenti indispensabili nella vita quotidiana di tutti noi. Chi per lavoro, chi per svago o semplicemente per tenersi in contatto con amici e parenti, nessuno riesce più a fare a meno dello smartphone.

Eppure, non tutti conosciamo bene i pericoli a cui si va incontro con un utilizzo non parsimonioso di questo oggetto. Anzitutto, i rischi di un utilizzo smoderato dello smartphone sono legati alla salute. Come molti sanno, un uso eccessivo e inappropriato dei cellulari può avere un impatto molto negativo sul sonno, può comportare difficoltà di concentrazione e di apprendimento, oltre che problemi di dipendenza e isolamento.

Ma non è tutto, perché avere il cellulare sempre acceso metterebbe in pericolo anche i nostri dati. A confermarlo, un recente studio condotto dagli esperti della National Security Agency (NSA) degli Stati Uniti, secondo cui chi ha la cattiva abitudine di tenere lo smartphone sempre acceso, anche di notte, concede vita facile ai cyber criminali. Vediamo perché e cosa è meglio fare per evitare rischi.

Smartphone: come difendersi dagli attacchi hacker

Lo smartphone è, senza dubbio, uno strumento centrale nella vita di molti di noi. Tuttavia, l’utilizzo dei cellulari non è esente da rischi. Come abbiamo visto, tenere lo smartphone sempre accesso, oltre a mettere a rischio la nostra salute fisica e mentale, mette a rischio anche i nostri dati.

Secondo un gruppo di esperti statunitensi, tenere il cellulare sempre accesso offre una chance in più agli hacker di mettere a segno i loro colpi e rubare i nostri dati personali. I truffatori inviano un messaggio dannoso alla malcapitata vittima che basta ad attivare la procedura di controllo del sistema, senza la necessità che ci sia una risposta alla comunicazione. Ma allora cosa fare?

Come evitare rischi

Tenere il cellulare acceso di notte espone al serio pericolo del furto di dati personali. Ma allora cosa fare? Secondo gli studiosi statunitensi, sebbene non sia garantita la sicurezza totale, per diminuire il rischio di attacchi hacker potrebbe essere sufficiente spegnere lo smartphone almeno una volta a settimana.

Avere la buona abitudine di spegnere e riaccendere il proprio dispositivo, che sia esso Android o iPhone, contribuisce a proteggersi da questi subdoli attacchi, oltre che salvaguarda la nostra salute.