Più soldi e più beneficiari: a settembre arriva un bonus stellare | Con questi requisiti è già tuo

E’ finalmente ai blocchi di partenza un bonus stellare. Chi ha questi requisiti, a settembre, potrà intascare un mucchio di soldi.

Dopo diversi mesi di attesa dalla riconferma nell’ultima Legge di Bilancio, è stato finalmente annunciato dal Ministro dell’Agricoltura Lollobrigida, il ritorno della social card “Dedicata a te”.

La PostePay, rilasciata per la prima volta nello scorso luglio, è riconosciuta alle famiglie meno abbienti ed è utilizzabile per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità, per il rifornimento di carburante e per l’acquisto di biglietti o abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblico. Il primo importo caricato è stato di circa 383 euro, ma dopo una seconda ricarica di 80 euro, la carta è stata dismessa il 15 marzo 2024, anche se con la promessa di una nuova ricarica.

Finalmente, lo scorso 4 giugno è stato firmato il decreto attuativo che ha di fatto sbloccato i fondi per il 2024. Come in precedenza, il beneficio spetterà automaticamente alle famiglie a basso reddito (composte da almeno tre persone), residenti in Italia, iscritti all’Anagrafe della popolazione residente e con un indicatore ISEE, in corso di validità, non superiore a 15 mila euro, ma con alcune novità.

Social card “Dedicata a te”: le novità 2024

Solo qualche giorno fa il Ministro dell’Agricoltura Lollobrigida ha annunciato lo stanziamento di nuovi fondi per la social card “Dedicata a te”. I requisiti per l’accesso al beneficio sono esattamente gli stessi previsti per le ricariche precedenti, ma gli importi cambiano.

Infatti, le somme da ricaricare saranno ritoccate al rialzo, passando dai 460 euro inizialmente previsti, a 500 euro. Come conferma il Ministro, anche la platea dei beneficiari sarà più ampia, passando da 1,2 milioni a 1,3 milioni di famiglie.

Carta “Dedicata a te”: quando arriva e dove ritirarla

E’ previsto per settembre il nuovo accredito da 500 euro sulla social card “Dedicata a te” riconosciuta alle famiglie a basso reddito per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità, per il rifornimento di carburante e per l’acquisto di biglietti o abbonamento per i mezzi di trasporto pubblico. Oltre ad avere un importo più sostanzioso la misura ha ampliato significativamente la platea di beneficiari che passa da 1,2 a 1,3 milioni. I nuovi beneficiari potranno ritirare la carta presso gli uffici Poste Italiane.

Ha espresso soddisfazione il Ministro Lollobrigida che, durante la conferenza stampa dello scorso 6 giugno ha commentato: “Si tratta di un triplo aumento. Se lo scorso anno riuscimmo ad arginare il dato inflazionistico sostanzialmente garantendo un contributo pari a quello che era l’impatto dell’inflazione sulla spesa annua delle famiglie italiane, quest’anno con la riduzione dell’inflazione lo stanziamento permette di dare un supporto superiore che vede l’aumento dei fondi, l’aumento dei beneficiari e l’aumento delle risorse destinate alle singole persone che riceveranno la carta”.