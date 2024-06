“Tuo figlio è nei guai, è stato arrestato: devi pagare subito 4000 euro” | Attenzione all’ennesima truffa che gioca con i sentimenti

Le truffe, soprattutto, ai danni delle persone più in là con l’età sono sempre dietro l’angolo. Ecco come smascherare l’inganno che gioca con i sentimenti.

Le truffe ai danni delle persone più anziane sono sempre più frequenti. Secondo la Banca dati delle Forze di Polizia, quasi il 20% degli over 65 sono stati almeno una volta vittime di truffe.

Possono essere uomini o donne che, approfittandosi della solitudine, della debolezza sia fisica che mentale dei cittadini più in là con l’età, li attirano nella loro rete provocando ingenti danni economici, oltre che psichici. I malintenzionati, si presentano cordiali e rassicuranti, per cui, non è sempre facile smascherarli prima che sia troppo tardi.

Agiscono di persona, presentandosi presso le abitazioni, per strada o telefonicamente. Come ha spiegato il presidente Assoutenti, Gabriele Melluso si tratta di: “[…] Truffe sempre più sofisticate e ingegnose, che sfruttano la debolezza delle persone più anziane, il fatto che spesso vivano a casa da sole e la loro scarsa dimestichezza con i nuovi strumenti digitali”.

Dai fantomatici addetti delle società energetiche ai falsi corrieri, sono tantissimi gli escamotage per trarre in inganno e sottrarre denaro alle malcapitate vittime. Tra le più comuni recentemente, la telefonata di presunti avvocati che chiedono dei soldi per risolvere inesistenti problemi di un figlio, vediamo come smascherare l’inganno e difendersi dai truffatori.

Truffe agli anziani: il finto avvocato

Gli stratagemmi messi a punto dai malfattori sono veramente tantissimi. Tra i più utilizzati recentemente, senza dubbio, la telefonate di un fantomatico avvocato che chiede soldi per risolvere inesistenti problemi di un figlio o di un parente.

E’ emblematico il caso di un’anziana donna di Orvieto contattata da una persona che, qualificandosi come avvocato, le ha chiesto 4 mila euro per scarcerare suo figlio accusato di aver investito una ragazza. Fortunatamente, come riporta il sito SalernoToday, la donna mentre era al telefono ha chiesto aiuto al suo vicino di casa, raccomandandosi di allertare il 112. Così che, il truffatore, un ventenne di Salerno è stato individuato e tratto in arresto.

Truffe agli anziani: come proteggersi

Per aiutare gli anziani a proteggersi dalle truffe, l’Arma dei Carabinieri ha dispensato alcuni consigli. I militari raccomandano la prudenza: diffidare dalle persone apparentemente distinte e non aprire mai loro la porta.

I malintenzionati giocano spesso con i sentimenti e sfruttano il carattere di urgenza. Meglio non lasciarsi prendere dalla fretta e verificare la veridicità di quanto dice il nostro interlocutore chiamando il diretto interessato.