E’ l’offerta mobile del momento: Very Mobile ti coccola così | Sbrigati prima che scalda la promo

Very Mobile ha lanciato un’offerta davvero imperdibile. Ecco come avere tanti vantaggi ad un prezzo piccolissimo.

Chi è alla ricerca di un’offerta di telefonia mobile davvero imbattibile, non dovrebbe lasciarsi sfuggire la proposta Very Mobile.

Nata nel 2020, questa compagnia telefonica low cost lancia periodicamente alcune soluzioni molto interessanti per chi è alla ricerca di offerte convenienti per il proprio smartphone.

Very Mobile si appoggia alla rete 4G di WindTre, dunque, copre l’intero territorio italiano, in più, offre tariffe molto vantaggiose. Ecco alcune.

Very mobile: le proposte più vantaggiose

Very Mobile è l’operatore virtuale di WindTre, dunque si appoggia alla sua rete, coprendo praticamente l’intero territorio nazionale. Il vantaggio di passare a Very Mobile è che offre dei piani tariffari adatti ad ogni tipo di esigenza e con prezzi veramente convenienti.

Cambiando gestore è possibile avere Giga, chiamate ed sms sotto i 10 euro. Con soli 9,99 euro al mese è possibile usufruire di 320 GB, chiamate illimitate ed sms senza limiti. In più, la compagnia offre un mese di ricarica in omaggio. Ma non finisce qui perché non mancano le proposte Very Mobile sotto i 7 euro. Con soli 5,99 euro al mese, Very Mobile propone un piano che prevede 150 GB, oltre che chiamate ed sms illimitati. Insomma, due ottime soluzioni per chi cerca un operatore mobile conveniente e allo stesso tempo affidabile.

Perché scegliere Very Mobile

Oltre ad avere delle proposte molto vantaggiose ed avere una copertura pari al 99% sul territorio italiano, Very Mobile vanta delle recensioni molto positive da parte degli utenti che lo hanno già provato. Sul web, molti utenti hanno apprezzato la velocità di attivazione e consegna della SIM (2-3 giorni lavorativi) e hanno confermato che il segnale prende bene, anche quando altri operatori non prendono. La compagnia vanta, inoltre, una comoda App, scaricabile sia da Play Store di Google per gli smartphone Android che in quello di Apple per iOS, dove è possibile controllare i Giga di traffico disponibili, il credito residuo e la data del rinnovo mensile.

L’operatore virtuale di Wind offre anche un eccellente servizio clienti. Per informazioni o chiarimenti, infatti, basta contattare il numero 1929. E’ a disposizione degli utenti anche un numero verde 800.994444 attivo tutti i giorni dalle 8 alle 24. Chi vuole attivare un’offerta Very, può farlo anche comodamente online, dal sito o dall’app. In alternativa, è sempre possibile rivolgersi ai negozi o agli stand presso i tantissimi centri commerciali, negozi di elettronica, supermercati e librerie presenti su tutto il territorio nazionale.