Dopo gli aumenti Telepass diventa gratuito, ma solo per questi cittadini | Controlla subito se anche tu sei nella lista

Dopo mesi di continui rialzi, il costo del Telepass sarà gratuito per questi automobilisti. Ecco chi potrà usufruire di un’offerta imperdibile.

La vita di tutti i giorni viaggia a ritmi velocissimi. Tutti noi viviamo una vita frenetica, tanto che smartphone e automobili sono diventati strumenti quasi indispensabili, soprattutto per chi li usa per lavoro.

Uno strumento cruciale per chi per lavoro è costretto a spostarsi con la propria auto, è il Telepass. Si tratta di qualcosa che contribuisce ad abbattere i tempi di attesa al casello autostradale.

A tal proposito, una vantaggiosa opportunità per poter risparmiare su questo strumento arriva da Vodafone, che ha proposto una soluzione molto interessante.

Telepass gratuito: ecco chi ne può beneficiare

Negli anni, il Telepass è diventato un dispositivo realmente indispensabile per tantissimi automobilisti. Del resto, consente l’attraversamento dei caselli autostradali senza praticamente fermarsi, evitando, così, tutte quelle fastidiosissime congestioni delle autostrade che, in particolar modo nei giorni di traffico intenso, diventano una sorta di sconfortanti imbuti.

Grazie al Telepass è possibile pagare automaticamente il pedaggio autostradale con un semplice “bip”, quando il veicolo si avvicina al casello. Chi viaggia regolarmente non può certamente fare a meno del Telepass, soprattutto, considerato che consente il passaggio in automatico delle barriere senza la necessità di usare contanti o carte. Utilizzarlo, ovviamente, prevede dei costi da sostenere che risultano essere anche piuttosto salati. Ecco perché arriva come una manna dal cielo una proposta di Vodafone.

Telepass gratuito con Vodafone

Grazie ad un recente accordo tra Telepass, il gigante del telepedaggio, e Vodafone, uno dei maggiori operatori telefonici in Italia, alcuni automobilisti potranno beneficiare di una offerta imperdibile. Chiaramente, la promozione è riservata ai clienti Vodafone che non abbiano già un’offerta in essere con Telepass.

Per 18 mesi è possibile ottenere gratuitamente la Telepass Family di base, alla quale è possibile anche aggiungere l’assistenza stradale. Una volta scaduti i 18 mesi viene applicato il canone Telepass ordinario trimestrale di 11,70 euro (praticamente poco meno di 4 euro al mese) al quale va aggiunta la quota trimestrale di 8,40 euro (2,40 euro al mese). Per attivare questa vantaggiosa offerta basta recarsi presso i negozi aderenti dell’operatore telefonico e attivare la promozione entro il 31 ottobre 2024. In questo modo, chi sta già pensando alle vacanze e ha intenzione di spostarsi da un posto all’altro del Belpaese, non dovrà fare i conti con gli aumenti del costo dell’abbonamento e viaggiare senza fare lunghe ed estenuanti code ai vari caselli autostradali.