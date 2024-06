Dici addio alle multe alla guida: la nuova funzionalità di Google Maps ti fa risparmiare un botto

“Beccare” una multa è una delle più grandi paure degli automobilisti. Ecco come evitarle con l’applicazione Google Maps.

Le multe da autovelox sono una delle cose che fanno più paura agli automobilisti. Talvolta, anche un chilometro orario in più può fare la differenza e far “beccare” una multa salata, nei casi peggiori, si rischia di perdere dei punti patente o persino la patente stessa.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 142 del Codice della Strada, oltre alla decurtazione dei punti alla patente o la sospensione della stessa, questa tipologia di violazione comporta una sanzione amministrativa che va dai 42 a 173 euro per un eccesso di velocità fino a 10 km/h. Sale da 173 a 694 euro quando l’eccesso va da 14 a 40 km/h. La multa va da 543 a 2.170 euro se l’eccesso va da 40 a 60 km/h, mentre, può superare i 3 mila euro quando l’eccesso supera i 60 km/h.

Fortunatamente, ci sono delle strategie per evitarle e risparmiare un mucchio di soldi.

Multe da autovelox: come evitarle

Le nostre strade, urbane o extraurbane che esse siano, sono totalmente tappezzate da autovelox e non è sempre facile sfuggire a una multa salata. Fortunatamente, esistono delle strategie per evitare di essere beccati da questi dispositivi. In tal senso, possiamo trovare un valido alleato nella tecnologia.

Ad esempio, grazie all’applicazione Google Maps, che può essere utilizzata sia da telefonino che tramite il computer di bordo della propria auto, è possibile individuare gli autovelox piazzati lungo il tragitto che stiamo percorrendo. Ecco come sfruttarla al meglio.

Google Maps per evitare le multe

Google Maps è un’applicazione utilissima per tutti gli automobilisti. Quando, ad esempio, non si conoscono le strade, il servizio consente di arrivare a destinazione individuando il percorso più veloce o quello che risulta essere più ecologico. Google Maps ci consente, inoltre, di trovare ristoranti, hotel, negozi e luoghi di interesse, in più, aiuta gli automobilisti a conoscere lo stato del traffico e la posizione degli autovelox.

L’applicazione è in grado di individuare sia i dispositivi fissi che quelli mobili ed è disponibile sia su smartphone Android che sui dispositivi iOS. Per sfruttare questa comoda funzione, basta solo programmare la destinazione desiderata e, lungo il tragitto, Maps ci mostrerà dove sono gli autovelox. Gli avvisi vengono mostrati con un’icona specifica, ma spuntando l’opzione “riproduci segnali audio” si può ascoltare anche l’avviso vocale. In questo modo, è possibile sapere in tempo reale anche la presenza di eventuali incidenti, rallentamenti, lavori in corso o chiusure di corsie.