Netflix la spara nuovamente grossa: ancora aumenti per tutti gli abbonati | Gli utenti sono in rivolta

Netflix è nuovamente al centro di diverse polemiche, il motivo sarebbe l’annuncio di nuovi aumenti per gli abbonati. Ecco cosa succede.

Sbarcata nel nostro Paese nel 2015, Netflix è diventata in poco tempo la piattaforma di streaming più famosa e apprezzata. Del resto, sottoscrivendo un abbonamento mensile è possibile accedere ad una vasta gamma di serie tv, film e documentari in streaming da guardare sulla tv, sul computer o su dispositivo mobile.

Pur avendo un catalogo già molto ricco, Netflix continua a lavorare per avere una scelta sempre maggiore di contenuti, cosa che l’ha portata a crescere esponenzialmente, non solo nel nostro Paese ma in tutto il mondo.

Tuttavia, i recenti aumenti di prezzo hanno sollevato non poche critiche da parte di molti utenti che minacciano l’abbandono.

Netflix: ancora aumenti di prezzi

E’ innegabile che Netflix grazie alla vastissima gamma di servizi offerti, sia la piattaforma in streaming più apprezzata e utilizzata, non solo nel nostro Paese, ma anche nel resto del mondo. Tuttavia, nonostante la piattaforma continui a registrare una crescita vertiginosa, non è raro sentire malcontento da parte degli utenti per i continui rincari sul costo dell’abbonamento.

Anno dopo anno, il prezzo dell’abbonamento è aumentato sempre più e a molti non sembra più essere giustificabile dall’introduzione di diverse opzioni che hanno lo scopo di soddisfare ogni esigenza dei propri clienti.

Quanto costa l’abbonamento a Netflix

Come molti sanno, la piattaforma mette a disposizione tre diversi piani di streaming: Standard con pubblicità, Standard e Premium. Il costo mensile per l’abbonamento con pubblicità è di 5,49 al mese, ma prevede la riproduzione di inserzioni pubblicitarie prima e durante i film e le serie tv. Il costo sale a 12,99 euro al mese per il piano Standard, che offre il catalogo completo e il suo costante aggiornamento, In più, questo piano consente il supporto di 2 dispositivi di fruizione contemporaneamente nello stesso nucleo familiare. Poi c’è Netflix Premium, al costo di 17,99 euro al mese, totalmente privo di pubblicità, con catalogo completo e che permette la fruizione contemporanea di 4 dispositivi nello stesso nucleo familiare.

Insomma, leggeri rialzi che, al momento, nonostante il malcontento non sembrano aver intaccato la crescita della piattaforma. In ogni caso, ricordiamo che, per far godere ai propri utenti un periodo di prova, l’abbonamento a Netflix è totalmente gratuito per il primo mese. A tre giorni dalla scadenza, l’utente rispondendo a una e – mail potrà liberamente e senza nessun costo aggiuntivo, decidere se disdire l’abbonamento oppure proseguire.