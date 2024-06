Chrome non funzionerà più | Scarica la nuova versione per poterlo utilizzare di nuovo

Un aggiornamento fake di Google Chrome sta minacciando gli utenti di tutto il mondo. Ecco la nuova pericolosa trappola da evitare.

I tentativi di truffa stanno crescendo in maniera esponenziale e, spesso, possono avere delle conseguenze molto serie per i malcapitati utenti.

L’ultima trovata degli hacker è un malware che finge di essere Google Chrome. Senza dubbio, le truffe perpetrate ai danni di malcapitati utenti internet non sorprendono più, tuttavia, sono sempre più numerose e sono sempre più diversificate.

Questa volta il pericolo da falsi errori di Google Chrome, con i quali i cyber criminali cercano di convincere gli ignari utenti a scaricare dei programmi che promettono di risolvere il problema, ma che in realtà nascondono una terribile trappola.

Falsi errori Google Chrome: come agiscono gli hacker

I truffatori del web cercano di convincere l’ignaro bersaglio della presenza di errori di Google Chrome, inviandogli un messaggio in cui viene consigliato un fix per arginare in maniera definitiva il problema. In realtà, il programma spacciato come risolutivo, altro non è che un pericoloso malware.

A lanciare l’allarme, gli esperti di Proofpoint che raccomandano gli utenti Google Chrome alla massima prudenza. Tra gli attacchi più comuni, il cosiddetto ClickFix che segnala un aggiornamento non corretto di Chrome. In questo modo, gli hacker spingono il malcapitato bersaglio a scaricare e installare un presunto risolutivo programma, che in realtà altro non è che un malware attraverso cui i cyber criminali si introducono nei dispositivi, ne prendono il controllo e rubano tutte le informazioni contenute al loro interno.

Come evitare la trappola ClickFix

Con la trappola ClickFix, i cyber criminali fingono un errato aggiornamento di Google Chrome e invogliano il bersaglio a scaricare o installare un finto programma risolutivo: Vidar Stealer. È questo il nome del malware che gli hacker cercano di far installare sui nostri dispositivi, allo scopo di rubare tutti i dati e tutte le nostre informazioni personali. Si tratta di una trappola molto pericolosa che potrebbe anche svuotare i nostri conti correnti in pochi secondi. Ecco perché, gli esperti raccomandano alla massima prudenza. E’ assolutamente sconsigliato, invece, cliccare link o messaggi inviati tramite pop – up. Per una maggiore sicurezza, meglio poi, chiudere e successivamente riaprire il browser.

Gli utenti Google Chrome sono, dunque, nuovamente finiti nel mirino. Si tratta di un episodi da non sottovalutare affatto. Per questo motivo, è bene essere consapevoli degli elementi che vengono scaricati sui propri dispositivi e affidarsi ad un buon programma anti virus.